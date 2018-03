Influenza Warum niemand die wahre Zahl der Grippe-Fälle kennt

Seite 2 von 2: Ärzte kritisieren Impfpolitik

Kritik an den gesetzlichen Krankenkassen und deren Impfpolitik übt die Ärztekammer. Das Problem: Der vorwiegend verwendete günstigere Dreifach-Impfstoff gegen die Grippe hilft in dieser Saison nur Wenigen.

Drei Viertel der Erkrankungen werden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts durch einen Influenza-B-Erreger verursacht. Gegen diesen Virentyp „Yamagata“ schützt aber nur der im Herbst verabreichte Vierfach-Impfstoff. Dieser wurde aber nur von wenigen Krankenkassen bezahlt. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die bereits im November zur Verwendung der Vierfach-Impfung geraten hatte, verhallte weitgehend ungehört. Die Kassen selbst verweisen auf mehrjährige Verträge mit den Pharmakonzernen.

Die Impfstoffhersteller wiederum argumentieren seit Jahren, dass der vierstämmige Impfstoff einen besseren Schutz bietet. „In Deutschland wird fast nur der dreistämmige Grippeimpfstoff verabreicht, weil die gesetzlichen Krankenkassen vorrangig auf den alten Rabattverträgen beharren“, sagt Anke Helten, Sprecherin des Impfstoffherstellers Glaxo Smithkline (GSK).

Nicht nur Deutschland, auch die USA kämpfen mit der schwersten Grippewelle seit 13 Jahren. In Großbritannien ist das Gesundheitssystem National Health Service (NHS) überlastet. Die Europäische Kommission rief die Bevölkerung auf, sich impfen zu lassen.

Das Problem bei Grippeviren ist, dass sie sehr wandlungsfähig sind. Das erschwert die Mixtur der Grippeimpfung, die in Europa und Nordamerika bereits im Sommer, also Monate vor der Erkältungssaison von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen wird.

Grundlage dafür sind Erfahrungen der vorangegangenen Grippesaison in Australien. Vier Virenstämme stehen im Fokus: jeweils zwei Viren vom Typ A und zwei vom Typ B. Die A-Viren kommen am häufigsten vor und werden für die schweren Grippewellen verantwortlich gemacht. Vor allem der Subtyp H3N2 sorgt aktuell in Amerika und Großbritannien für Zehntausende Erkrankungen.

Für die Hersteller sind die Grippeimpfstoffe ein wichtiger Markt, der weltweit in die Milliarden geht. Fünf Unternehmen haben Grippeimpfstoffe im Programm: Der größte Impfstoffhersteller GSK, der französische Sanofi-Konzern, der US-Konzern Mylan sowie der zur australischen CSL-Gruppe gehörende Seqirus. Der britische Konzern Astra-Zeneca bietet zudem einen Impfstoff zum Inhalieren für Kinder an. GSK beispielsweise setzte mit seinem Grippeimpfstoff Fluarix 2016 umgerechnet knapp eine halbe Milliarde Euro um.