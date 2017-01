Risikogruppen, Übertragung, Winter

Wer sind Risikogruppen?

„Zu den Risikogruppen gehören zum Beispiel chronisch Kranke, Kinder und Senioren“, sagt Susanne Glasmacher von RKI. Doch die Älteren sind es, die sich immer weniger impfen lassen. Eine aktuelle Studie zeigt: Bei den über 60-Jährigen ist nur gut jeder Dritte gegen Grippe geimpft. Für sie ist die Krankheit jedoch besonders gefährlich.



Warum sind Senioren besonders gefährdet?

Normalerweise erkranken Senioren am seltensten an der Grippe. Das liege daran, dass ihr Immunsystem im Laufe des Lebens ausreichend Abwehr gegen verschiedene Viren gebildet hat, sagt Glasmacher vom RKI. Doch dieses Jahr dominiere der H3N2-Virus. Ein Virus, der erst in den 60-Jahren entstanden sei. Weil er noch relativ jung sei, hätte das Immunsystem älterer Menschen nicht immer Schutz aufbauen können. Wenn Senioren an der Grippe erkrankten, dann besonders schwer. Weil die Menschen dann geschwächt seien, könnte das zu weiteren Krankheiten führen. Wie zum Beispiel eine Lungenentzündung, die wiederum zum Tode führen könnte.

Wie wird die Grippe übertragen?

Das Virus wird per Tröpfcheninfektion übertragen. Das heißt konkret: Abstand halten. Hände schütteln, umarmen, niesen, husten, aus einem Glas trinken, küssen können den Virus übertragen. Der Virus kann aber auch durch verunreinigte Gegenstände wie Türklingen, Handgriffe in Bussen und Bahnen oder Treppengeländer weitergereicht werden.

Macht die Grippeimpfung krank?

„Dass eine Grippeimpfung krank machen kann, ist ein hartnäckiges Gerücht“, sagt Susanne Glasmacher von RKI. Natürlich könnten auch nach der Influenza-Impfung wie nach jeder Impfung Nebenwirkungen auftreten, zum Beispiel leichte Schmerzen, Rötung und Schwellung an der Impfstelle. Doch der Grippeimpfstoff für Erwachsene enthalte nur Bestandteile abgetötete Erreger, sogenannte Totimpfstoffe, die nicht krankmachen könnten. Für Kinder gibt es einen Lebendimpfstoff, der eine laufende Nase verursachen kann. Nur wer eine schwere Allergie gegen Hühnereiweis hat, sollte auf die üblichen Influenzaimpfstoff verzichten.

Wie wird der Impfstoff hegestellt?

Influenzaimpfstoff wird mit Hilfe von Hühnereiern hergestellt. Vereinfacht dargestellt werden Viren – manchmal genetisch verändert – in Eier eingepflanzt. Beim Brüten vermehrten sich die Erreger, bis die Viren wieder entnommen, gereinigt und abgetötet werden.

Wer zahlt die Schutzimpfung?

In der Regel übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Schutzimpfung. Auch viele Unternehmen bieten ihren Angestellten eine kostenlose Grippe-Impfung.



Warum immer im Winter?

Das wird noch erforscht. Doch Vermutungen der RKI-Experten gibt es einige: Das geschwächtes Immunsystem und trockene Heizungsluft machen die Atemwege anfälliger für eine Infektion. Und: Die Grippeviren sind vermutlich bei Kälte und trockener Luft überlebensfähiger.



Was tun, wenn die Anzeichen da sind?

Der beste Rat: Ab ins Bett! Denn Grippeviren sind ansteckend – und das machen sie so gefährlich. Nur wer geimpft ist, verbreitet die Viren nicht weiter. Ansonsten: Hände richtig waschen, also ausreichend lange einseifen und Handrücken, Daumen, Fingerspitzen und Nägel nicht vergessen. Auch sollte regelmäßig gelüftet werden.