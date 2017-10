Nobelpreis-Verkündung in Stockholm Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young sind Medizin-Nobelpreisträger. (Foto: AP)

StockholmWeil sie herausgefunden haben, wie Pflanzen, Tiere und auch Menschen ihren biologischen Rhythmus an die ständigen Veränderungen und Entwicklungen der Erde anpassen, also die Funktionen und Kontrolle der so genannten Inneren Uhr, geht der Medizinnobelpreis in diesem Jahr an drei US-Amerikaner: Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.

Die drei Amerikaner untersuchten zunächst, wie sich Fruchtfliegen auf die unterschiedlichen Tagesrhythmen einstellten. Die Forschung der Wissenschaftler sei wichtig, um das Entstehen von Krankheiten besser verstehen zu können. Ist die „innere Uhr“ gestört, kann es zu Dysfunktionen des Körpers kommen.

Jeffrey C. Hall wurde 1945 in New York geboren. Seit 2002 lehrt er an der Universität von Maine. Michael Rosbach wurde 1944 in Kansas City geboren ist seit 1974 an der Brandeis Universität in Waltham tätig. Michael W. Young kam 1949 in Miami zur Welt und lehrt seit 1978 an der Rockefeller Universität in New York.

Im vergangenen Jahr erhielt der Japaner Yoshinori Ohsumi den Medizinnobelpreis. Er wurde für seine Entdeckung des lebenswichtigen Recyclingprozesses in den Körperzellen ausgezeichnet. Der Zellbiologe entdeckte bereits 1988, wie Proteine in Hefebakterien abgebaut und die einzelnen Bestandteile wieder erneuert werden. Ein ähnlicher Prozess findet auch im menschlichen Organismus statt. Wird dieser als Autophagie bezeichnete Prozess gestört, können Krankheiten wie Parkinson, Krebs und Diabetes Typ 2 ausgelöst werden.

Mit der Bekanntgabe des Medizin-Nobelpreisträgers wurde der diesjährige Nobelreigen eingeläutet. Am Dienstag gibt die Wissenschaftsakademie in Stockholm den oder die Physik-Nobelpreisträger bekannt, am Mittwoch folgt die Bekanntgabe des Chemie-Nobelpreisträgers. Am Donnerstag gibt die Schwedische Akademie den diesjährigen Literaturnobelpreisträger bekannt. Der diesjährige Friedensnobelpreisträger wird am Freitag in der norwegischen Hauptstadt Oslo präsentiert. Der Preisträger des Wirtschaftspreises wird am kommenden Montag verkündet.

Die Medizin-Nobelpreisträger seit 2003 2013 Thomas Südhof und seine beiden US-Kollegen James Rothman und Randy Schekman für die Entschlüsselung des Transportsystems der Zellen im menschlichen Körper, den sogenannten Vesikeltransport.

2012 Der Brite John Gurdon und der Japaner Shinya Yamanaka für die Rückprogrammierung erwachsener Körperzellen in den embryonalen Zustand.



2011 Bruce Beutler (USA) und Jules Hoffmann (Frankreich) für Arbeiten zur Alarmierung des angeborenen Abwehrsystems. Ralph Steinman aus Kanada entdeckte Zellen, die das erworbene Immunsystem aktivieren. Er war kurz vor der Verkündung gestorben und bekam den Preis posthum.

2010 Der Brite Robert Edwards für die Entwicklung der Reagenzglas-Befruchtung.



2009 Elizabeth Blackburn, Carol Greider und Jack Szostak (alle USA) für die Erforschung der Zellalterung.



2008 Harald zur Hausen (Deutschland) für die Entdeckung der Papilloma-Viren, die Gebärmutterhalskrebs auslösen, sowie die Franzosen Françoise Barré-Sinoussi und Luc Montagnier für die Entdeckung des Aidserregers HIV.



2007 Mario R. Capecchi, Oliver Smithies (beide USA) und Sir Martin J. Evans (Großbritannien) für eine genetische Technik, um Versuchsmäuse mit menschlichen Krankheiten zu schaffen.



2006 Die US-Forscher Andrew Z. Fire und Craig C. Mello für eine Technik, mit der sich Gene gezielt stumm schalten lassen.



2005 Barry J. Marshall und J. Robin Warren (beide Australien) für die Entdeckung des Magenkeims Helicobacter pylori und dessen Rolle bei der Entstehung von Magengeschwüren.



2004 Richard Axel und Linda Buck (beide USA) für die detailgenaue Enträtselung des Geruchssinns.



2003 Paul C. Lauterbur (USA) und Sir Peter Mansfield (Großbritannien) für ihre wesentlichen Beiträge zur Anwendung der Kernspintomographie in der Medizin als neuartiges und schonendes Diagnoseverfahren.



Der Medizinnobelpreis wird seit 1901 verliehen. Gleich der erste Preisträger war der deutsche Bakteriologe Emil Adolf von Behring. Er hatte die Serumtherapie gegen Dophterie entdeckt. Die Nobelpreise sind in diesem Jahr mit jeweils neun Millionen Kronen (933.000 Euro) dotiert. Sie werden am 10. Dezember, dem Todestag ihres Stifters Alfred Nobel, in Stockholm und Oslo überreicht.