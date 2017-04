 Masern: Die nächste Epidemie kommt bestimmt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Berlin2017 könnte wieder ein Jahr der Masen-Epidemien in Deutschland werden. Nachdem bei diesem Thema im vergangenen Jahr etwas Ruhe eingekehrt war, warnt das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin nun schon seit längerem wieder vor einer neuen Erkrankungswelle. Bereits Ende März war die Zahl der Masernfälle höher als im gesamten Jahr 2016. 410 Krankheitsfälle wurden an das RKI gemeldet, 85 mehr als im ganzen Vorjahr.

Grund genug für Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, die am heutigen Montag gestartete Impfwoche für einen dringenden Appell an die Eltern zu nutzen, ihre Kinder rechtzeitig gegen Masern impfen zu lassen: „Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung der Ärzteschaft, Schulen, Kitas, der Betriebe und natürlich auch der Familien, damit Masern in Deutschland der Vergangenheit angehören. Denn alle tragen gemeinsam Verantwortung dafür, die Masern auszurotten.“

Masern: Gefährlich und vermeidbar Übertragung Die Viren werden von Mensch zu Mensch durch Tröpfchen übertragen, zum Beispiel beim Husten, Niesen oder Sprechen. Fast jeder Kontakt führt zu einer Ansteckung, wenn ein Mensch nicht gegen Masern geimpft ist – sogar auf mehrere Meter Entfernung.

Symptome Schon fünf Tage vor dem typischen roten Hautausschlag sind Infizierte ansteckend. Nach grippeähnlichen Anzeichen wie hohem Fieber, Husten und Schnupfen folgt Tage später der Ausschlag und das Fieber steigt erneut. Nach vier Tagen verschwindet der Ausschlag.

Komplikationen Masern schwächen das Immunsystem. Bronchitis, Mittelohr- oder Lungenentzündungen können die Folge sein, selten auch eine Gehirnentzündung. Daran sterben bis zu 20 Prozent der Betroffenen. Bei fast einem Drittel bleiben schwere Folgeschäden wie geistige Behinderung oder Lähmungen zurück.

Therapie Eine Therapie gegen Masern gibt es nicht. Möglich ist nur eine Behandlung der Krankheitsanzeichen wie Fieber. Antibiotika sind gegen Viren-Erkrankungen wirkungslos.

Impfung Der Impfstoff wird aus abgeschwächten Masernviren hergestellt. Säuglinge sollten mit 11 bis 14 Monaten erstmals geimpft werden. Das kann auch früher sein, wenn das Kind in eine Kita gehen soll. Die Zweitimpfung kann vier Wochen nach der ersten erfolgen und sollte im Alter von 15 bis 23 Monaten verabreicht werden. Erwachsene mit unklarem Impfstatus sollten sich impfen lassen.

Fälle Die Zahl der registrierten Fälle schwankte in den vergangenen Jahren stark. So waren es im Jahr 2001 mehr als 6000 Erkrankungen in Deutschland, 2012 nur 165 und 2013 wieder 1769.

Die letzten großen Erkrankungswellen in Deutschland hat es 2013 und 2015 gegeben: Vor zweit Jahren erkrankten deutschlandweit über 2400 Kinder und Erwachsene. 2013 wurden fast 1800 Erkrankungen gemeldet. Die Masernwelle 2015 sorgte vor allem in Berlin für Schlagzeilen. Denn dort allein gab es über 1200 Erkrankungen vor allem in Kiezen wie Prenzlauer Berg, in denen die Zahl der Impfverweigerer unter den Eltern besonders groß ist.

Debatte um die Impfung

Seit 2013 gab es immer wieder heftige Debatte darüber, ob Kinderkrippen und Kindergärten nicht das Recht haben müssten, ungeimpften Kindern den Besuch zu verweigern. Überzeugte Impfgegner mussten sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, sie gefährdeten nicht nur die Gesundheit ihrer eigenen Kinder, sondern auch die anderer Kinder und Erwachsener. Die Verweigerung der Impfung sei also genau genommen Körperverletzung. Die Forderung nach einer Impfflicht wurde laut, wie sie in der DDR gegolten hat.

Diese Debatten sind längst noch nicht ausgestanden und könnten im Lauf des Jahres wieder aufflammen, sollten die Vorhersagen des RKI eintreffen. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe will jedoch weiterhin von einer Impfpflicht nichts wissen. Er verweist stattdessen auf neue gesetzlichen Regelungen, die unter seiner Führung bereits in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht wurden. Nach dem Mitte 2015 in Kraft getretenen Präventionsgesetzes muss heute bei allen Routineuntersuchungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie den Jugendarbeitsschutzuntersuchungen der Impfschutz überprüft werden. Und Kitas haben inzwischen tatsächlich das gesetzlich verbriefte Recht, einen Nachweis über eine ärztliche Impfberatung zu verlangen, bevor sie ein neues Kind aufnehmen.

Beim Auftreten von Masern in einer Gemeinschaftseinrichtung wie Kita, Schule oder Hort können die zuständigen Behörden zudem ungeimpfte Kinder vorübergehend ausschließen. Außerdem können medizinische Einrichtungen die Einstellung von Beschäftigten vom Bestehen eines erforderlichen Impf- und Immunschutzes abhängig machen. Wirkung hat die neue Rechtslage aber bisher nur zum Teil entfaltet. „Die aktuellen Zahlen und die Masernausbrüche zeigen, dass wir immer noch zu große Impflücken haben“, gesteht Gröhe ein.