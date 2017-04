Die WHO schätzt zwar, dass es bereits gelungen war, Masern-Todesfälle um 75 Prozent zu reduzieren. Zwischen 2000 und 2013 seien dank Impfungen etwa 15,6 Millionen Todesfälle vermieden worden. Jedoch rückt das Ziel, die Masern bis 2020 ausgerottet zu haben, wieder in die Ferne. So stieg die Zahl der Masern-Toten von 2012 auf 2013 global um 23.000 an.