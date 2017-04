Kein Land kann das Problem allein lösen

Impfbuch Gesundheitsexperten sehen den Rückgang der Impfbereitschaft mit Sorge. (Foto: dpa)

Europäische Impfwoche deshalb, weil ein Land allein das Problem nicht lösen kann. Dies zeigt ein Blick auf die aktuelle Lage: In acht EU-Ländern inklusive Deutschland ist es in den letzten Wochen zu einem Anstieg von Masernerkrankungen gekommen. Am schlimmsten betroffen ist Rumänien. Das Land gehört neben Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien und Polen zu den Ländern, in denen die Masern endemisch sind. Alle vier bis fünf Jahre kommt es in dem Balkanstaat zu einer Epidemie.

Die jüngste Epidemie hat seit September letzten Jahres zu 3446 gemeldeten Erkrankungen geführt, die in bisher 17 Fällen tödlich endeten. Betroffen sind vor allem Säuglinge und Kleinkinder. Das Epizentrum befindet sich mit 728 Erkrankungen im Kreis Caraș-Severin an der Grenze zu Serbien.

In Italien sind von Anfang des Jahres bis Mitte März 2017 laut Medienberichten 700 Fälle aufgetreten. Dies entspricht einem Anstieg um 230 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die meisten Fälle traten in Piemont, Latium, der Lombardei und der Toskana auf. Die meisten Patienten sind zwischen 15 und 39 Jahre alt. Seit Februar sind in der Stadt Pescara 75 nicht geimpfte junge Erwachsene erkrankt, von denen 25 im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nicht zu unterschätzen ist auch die zusätzliche Ansteckungsgefahr, die durch die Zuwanderung von Asylanten entsteht. Masernausbrüche in Flüchtlingsunterkünften sorgten vor allem im vergangenen Jahr für Schlagzeilen in vielen Lokalzeitungen. Das RKI wirbt daher dafür, den Impfstatus von Flüchtlingen so früh wie möglich zu überprüfen.

Der deutsche Hausarztverband fürchtet, dass am Ende alle Öffentlichkeitsarbeit für einen umfassenden Impfschutz auch bei anderen Krankheiten wenig helfen wird, sollte es erneut zu Lieferengpässen bei Impfstoffen kommen. „Seit vielen Jahren haben wir immer wieder damit zu kämpfen, dass bestimmte Impfstoffe nicht lieferbar sind und unsere Patienten teilweise monatelang auf dringend notwendige Impfungen warten müssen. Das ist ein unerträglicher Zustand“, so der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt.

Lieferengpässe bei Human-Impfstoffen

Er verweist auf Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts. Danach bestehen aktuell Lieferengpässe bei einer Reihe von Human-Impfstoffen, unter anderem für Impfungen gegen Keuchhusten, Diphterie und Tetanus sowie Polio.

„Wir bekommen aus den Praxen gerade in diesem Jahr vermehrt die Rückmeldung, dass es bei der Lieferung bestimmter Impfstoffe zu Problemen und starken Verzögerungen kommt. Dieses Thema ist ja beileibe nicht neu und wird seit vielen Jahren diskutiert. Es ist dringend an der Zeit, das Problem endlich oben auf die Agenda zu setzen“, so Weigeldt. Auch bei Vielfachimpfstoffen gegen Kinderkrankheiten wie Masern und Röteln hat es solche Engpässe in der Vergangenheit schon gegeben.

Noch sind allerdings solche vorübergehenden Engpässe das kleinere Problem im Vergleich zur Impfmüdigkeit der Deutschen. Deutschland gehöre wegen der mangelnden Bereitschaft, sich impfen zu lassen zu den 14 Ländern in Europa, die die von Weltgesundheitsorganisation HO vereinbarten Ziele zur Erhöhung der Impfquoten nicht erreicht, klagt SPD-Gesundheitsexpertin Hilde Mattheis. Sie setzt wie der CDU-Mann Gröhe auf mehr Aufklärung und Information. „Eine Impfpflicht kann nur im Notfall greifen.“