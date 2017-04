 Medizin: Wie ein Gewitter Asthma auslöst

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kein Wetter für Asthmatiker Gewitter können Asthmaanfälle auslösen. Forscher haben jetzt einen Mechanismus dahinter enträtselt. (Foto: dpa)

HeidelbergAm 21. November 2016 zog ein heftiges Gewitter über die australische Metropole Melbourne hinweg. Mindestens acht Menschen brachte das Unwetter den Tod, weitere 8500 Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Sie wurden jedoch kein Opfer von Blitzschlag oder durch Regenmassen ausgelöste Überflutungen – sie litten beziehungsweise starben an einem heftigen Asthmaanfall, der durch das Wetterereignis verursacht worden war.

Das Phänomen Gewitterasthma ist seit mindestens 30 Jahren bekannt, doch erst nach dem Ereignis von Melbourne gelang es Andrew Grundstein und seinem Team von der University of Georgia, die Gründe genauer aufzuschlüsseln. Mehrere Faktoren kamen dabei zusammen, wie die Geowissenschaftler im Journal of Applied Meteorology and Climatology schreiben.

Wissenswertes zum Wetter Begriff Wetter Der Begriff Wetter stammt vom althochdeutschen Wetar ab und bedeutet soviel wie Wind oder Wehen. Der Meteorologe versteht darunter den Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Wetterfrosch Der Wetterfrosch ist eigentlich ein Laubfrosch. Sein Mythos geht darauf zurück, dass er bei sonnigem Wetter an bodennahen Pflanzen hochklettert, weil die Insekten, die ihm als Nahrung dienen, bei Sonne höher fliegen als sonst. Daraus entstand die Vorstellung, er könne das Wetter nicht nur anzeigen, sondern sogar vorhersagen. Die Menschen sperrten den Frosch in ein Glas ein, in dem sich eine kleine Leiter befand. Stieg er darauf, war das ein Zeichen für gutes Wetter.

Ursprünge der Wettervorhersage 1592 erfand Galileo Galilei das Thermoskop - den Vorfahren unseres heutigen Thermometers. Als sein Lehrling Evangelista Toricelli wenige Jahre später das erste Barometer konstruierte, war der erste große Schritt in Richtung Wettervorhersage getan.

Pfälzische Meteorologische Gesellschaft Das erste organisierte Wetterbeobachtungsnetz der Welt wurde im Jahr 1780 in Mannheim gegründet: Die Pfälzische Meteorologische Gesellschaft. Schon bald umfasste das Netz 39 Stationen, verteilt auf die ganze Welt.

Beeinflussung Seit den 1950er Jahren ist es möglich, Wolken künstlich abregnen zu lassen. Versuche im großen Maße zur Beeinflussung des Wetters werden vor allem in China vorgenommen. Die Volksrepublik unterhält ein staatliches „Wetteränderungsamt“. Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 sorgte dieses für Schönwetter, indem Flugzeuge Chemikalien versprühten, die Regenwolken entfernt von der Hauptstadt abregnen ließen.

Sonne sorgt für gute Laune Sonne wirkt sich auf unser Gemüht aus. Lässt sie sich über lange Zeit nicht blicken, wird der Mensch schneller reizbar. Diese Verstimmung kann zu einer richtigen Winterdepression auswachsen. Warum das so ist? Die Sonne setzt neben Vitamin D auch Endorphine, also Glückshormone, frei.

Die Anfälle wurden demnach durch die gewaltige Menge an Gräser-Pollen – genauer: Weidelgras-Pollen – ausgelöst, die damals in der Luft waren. Mehrere Gewitterzellen hatten sie durch ihre heftigen Böen verstärkt aufgewirbelt und mit Zugrichtung des Unwetters in Richtung Melbourne verfrachtet. Dort trafen sie auf mehrere Millionen Menschen trafen, unter denen sich natürlich auch eine gewisse Zahl an Allergikern befand.

Neben den Pollen trieb der Wind zudem weitere Allergene wie Schimmelpilzsporen und Staub heran. Diese wabernden Aerosolwolken wurden vom aufkommenden Regen zerrissen und zerkleinert – ein Prozess, den die elektrostatischen Entladungen noch zusätzlich antrieben. Nach unten gerichtete Winde bliesen dann die potenziell gefährliche Fracht den Bewohnern der Metropolregion in die Atemluft und lösten so die Asthmaanfälle letztlich aus.

In den Augen der Forscher handelte es sich um den „perfekten Sturm“. Das zeige sich auch daran, dass er Asthma bei Menschen ausgelöst hat, die zuvor noch nie über derartige Beschwerden geklagt hatten, so die Forscher. Rund 40 Prozent der im Krankenhaus behandelten Patienten gehörten zu dieser Gruppe. Schuld daran waren wohl vor allem die Weidelgras-Pollen, die sehr klein sind und teils tief in die Lunge eindringen.

„Mit unserer Studie können wir noch nicht vorhersagen, ob ein Gewitter tatsächlich eine Asthmawelle auslöst oder nicht“, so Marshall Shepherd, einer der Studien-Autoren. „Aber immerhin liefert sie wichtige Anhaltspunkte, mit der zukünftig Prognosen verbessert werden könnten.“