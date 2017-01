Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hoffnung auf Heilung

Letzte Rettung OP Letzter Ausweg für Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz ist ein Spenderherz oder eine künstliche Pumpe. (Foto: dpa)

Die Forscher programmierten die Manschette so, dass sie sich nach dem Muster des geschwächten Herzmuskels bewegt, den sie umgibt. Die Vorrichtung kann auch so zugeschnitten werden, dass sie bestimmte Teile des Herzens zusammenpresst. Und wenn sie sich entspannt, so Pigula, helfe das dem Herzen, sich besser auszudehnen und mit Blut zum Auspumpen beim nächsten Herzschlag anzufüllen.

Die Hülle sorgte für eine normale Durchblutung bei sechs Schweinen mit entsprechendem Krankheitsbild, wie Walshs Team im Journal „Science Translational Medicine“ berichtet. Die Versuche waren demnach kurz, dauerten nur wenige Stunden.

Mehr Forschung sei nötig, um zu testen, wie lange Tiere sicher mit der Manschette leben könnten, bevor die Vorrichtung jemals an Menschen ausprobiert werden könnte, so Walsh. Er würde auch gern studieren, ob eine solche künstliche Bewegungshilfe für beschädigte Herzmuskel einen Heilungsprozess bewirken und das Herz nach und nach immer unabhängiger von der robotischen Unterstützung werden könnte.

„Ich bin ziemlich beeindruckt von der Richtung, die diese Forschung nimmt“, sagt Christopher O'Connor, Chef des Inova Heart and Vascular Institute, der nicht an der Entwicklung der Manschette beteiligt war. Wissenschaftler hatten zuvor an „Socken“ und anderen Wegen zum Umhüllen oder Zusammenpressen des Herzens gearbeitet – mit geringem Erfolg.

Im Gegensatz zu früheren Versuchen sei die neue Manschette „intelligent, robotisch“, sagt O'Connor. „Sie haben wirklich an einer Vorrichtung gearbeitet, die das Zusammenziehen des geschwächten Herzmuskels simulieren und ergänzen kann, so dass es verbesserte Herzfunktion ohne das theoretische Risiko eines Blutgerinnsels gibt.“