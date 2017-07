Neunjähriges Kind stellt Forscher vor Rätsel

Eine seltenere Anwendung könnte dazu führen, dass Patienten sich zuverlässiger an Therapien halten. Dies würde sowohl die Kontrolle des Aids-Erregers verbessern als auch die Entstehung von Resistenzen gegen Wirkstoffe erschweren.

Norbert Brockmeyer von der Ruhr-Universität Bochum hält die neue Therapie für eine „gute Lösung für Menschen, die Probleme haben, täglich Tabletten zu nehmen“. Auch dass diese Therapie nur zwei statt wie bisher üblich drei Substanzen enthält, wertet der Sprecher des Kompetenznetzes HIV/Aids als Fortschritt.

„Diese Resultate verdienen große Aufmerksamkeit“, schreiben Mark Boyd von der University of Adelaide und David Cooper von der University of New South Wales in Sydney in einem „Lancet“-Kommentar. „Eine antivirale Injektionstherapie ist umso attraktiver, je seltener sie injiziert werden muss.“ Die Studie biete einen markanten Meilenstein in der Entwicklung von HIV-Therapien.

Aufmerksamkeit erregte in Paris auch der Fall eines neunjährigen Kindes aus Südafrika, das seit Jahren ohne Therapie auskommt. Es war laut Medienberichten mit HIV zur Welt gekommen und schon früh antiviral behandelt worden. Seit achteinhalb Jahren lebt es demnach ohne Therapie, der Grund für die Symptomfreiheit sei bislang unklar.

Für Brockmeyer ist der Fall nicht überraschend. „Wir wissen seit Jahren, dass manche Menschen bei frühzeitiger Therapie jahrelang ohne weitere Behandlung HIV kontrollieren.“ Dazu gehört etwa die sogenannte Visconti-Kohorte in Frankreich. Die etwa zehn HIV-positiven Teilnehmer bekamen kurz nach der Infektion eine antivirale Therapie, die nach gut drei Jahren abgebrochen wurde. Bei den Teilnehmern fanden Forscher noch nach vielen Jahren kaum HI-Viren.

Der einzige als geheilt geltende HIV-infizierte Mensch ist der sogenannte „Berliner Patient“. Timothy Ray Brown war 2006 an Leukämie erkrankt und benötigte eine Stammzell-Transplantation. Die Ärzte der Berliner Charité fanden einen Spender, dem der sogenannte CCR5-Rezeptor fehlte - ein Einfallstor, durch das HIV in viele Körperzellen eindringt. Seit der Transplantation ist der Erreger bei Brown nicht mehr nachweisbar.