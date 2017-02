In der Städtischen Heilanstalt für Irre und Epileptische in Frankfurt trifft Alois Alzheimer auf die Patientin Auguste Deter die gesund erscheint, allerdings an einer seltsamen Form von Gedächtnisverlust leidet. Alzheimer dokumentiert seine Gespräche mit der Patientin. Nach ihrem Tod untersucht er ihr Gehirn und stellt einen massiven Zellschwund und ungewöhnliche Ablagerungen fest.