Selbstmord nach der Diagnose

Sherry-Ann Jenkins Die ehemalige Klinik-Direktorin hatte zwar ein gesundheitswissenschaftliches Studium abgeschlossen, aber keine Zulassung als Ärztin. (Foto: AP)

Nach Angaben des Anwalts David Zoll, der die falsch diagnostizierten Patienten vertritt, ist noch unklar, wie viele Personen überhaupt betroffen sind. Allein im Januar hätten sich 30 Patienten der Sammelklage angeschlossen. Die Spezialabteilung von Jenkins an der Toledo Clinic sei innerhalb eines Jahres schnell gewachsen. „Oft hat sie Patienten aufgefordert, die ganze Familie vorbeizuschicken“, sagt Zoll. „Und oft hat sie dann der ganzen Familie die Diagnose gestellt.“

Kay Taynor wurde gleich bei ihrem zweiten Besuch mit der vermeintlichen Diagnose konfrontiert. Sie empfahl daraufhin mehreren Freunden und Angehörigen, sich ebenfalls von Jenkins untersuchen zu lassen. Sie alle hätten mitgeteilt bekommen, an Alzheimer erkrankt zu sein, sagt Taynor – auch ihr 48-jähriger Mann Gary.

Für Gary Taynor sollte die falsche Nachricht fatale Folgen haben. „Er hatte ein Lächeln, das den ganzen Raum aufhellen konnte. Das habe ich dann aber nicht mehr wieder zu sehen bekommen“, sagt Kay Taynor. Ihr Mann sei depressiv geworden. Seine letzten Wochen habe er mit den Händen im Schoss auf einem Stuhl gesessen.

Schließlich habe er sich in der Garage mit einem Schuss in den Kopf das Leben genommen. Bei der Autopsie seien keinerlei Hinweise darauf gefunden, dass er tatsächlich Alzheimer gehabt hätte, sagt die Witwe.

Unter keinen Umständen Alzheimer

Auch Don Tanner war nach eigenen Angaben kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Er war im Februar 2015 nach einem schweren Schädeltrauma in die Klinik in Toledo gekommen und hatte dort ebenfalls die Alzheimer-Diagnose erhalten. Die Krankheit kannte er gut. Denn er hatte lange seinen demenzkranken Vater gepflegt – und erlebt, wie dieser geistig immer mehr abgebaut hatte.

„Für mich stand fest, dass ich meiner eigenen Familie so etwas nicht zumuten würde“, sagt er. Seiner Frau habe er daher ganz offen gesagt, dass er sich von einer Brücke stürzen wolle. Später habe er mit dem Gedanken gespielt, mit seiner Pistole im Gestrüpp hinter dem Haus zu verschwinden.

Seine Frau Monica mochte ihren Mann deswegen nicht mehr allein lassen. Wenn sie zur Arbeit musste, sorgte sie dafür, dass immer jemand anders bei ihm war, entweder eine der Töchter oder Freunde. Erst im vergangenen Sommer – nach der Schließung der Abteilung von Jenkins an der Toledo Clinic – stellte ein anderer Arzt klar, dass Tanner unter keinen Umständen Alzheimer habe.

„Gott muss an meiner Seite gewesen sein, da ich am Ende doch nicht mit meiner Pistole nach draußen gegangen bin“, sagt der ehemalige Alzheimer-Patient, der eigentlich nie einer war. „Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht. Aber irgendetwas hat mir gesagt, dass es noch nicht so weit ist.“