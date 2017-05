Jeder zehnte Arbeitnehmer leidet unter Insomnie

Die Deutschen schlafen zu wenig Das Thema Arbeit hält viele Deutsche von der Nachtruhe ab. Dabei kann dauerhaft zu wenig Schlaf beispielsweise auch das Risiko für Diabetes erhöhen, zeigen verschiedene Studien. (Foto: obs)

Auch der jüngste Schlaf-Report der Krankenkasse DAK hat gezeigt: Seit 2010 sind die Schlafstörungen bei Berufstätigen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren um 66 Prozent angestiegen. Der Studie zufolge fühlen sich 80 Prozent der Arbeitnehmer betroffen. Hochgerechnet auf die Bevölkerung sind das etwa 34 Millionen Menschen. Jeder zehnte Arbeitnehmer leidet demnach unter der besonders schweren Schlafstörung Insomnie.

Laut DAK-Report sind daran zum Einen die Arbeitsbedingungen schuld. Starker Termin- und Leistungsdruck, Überstunden sowie Nachtschichten und ständige Erreichbarkeit nach Feierabend gelten als Risikofaktoren für gestörten Schlaf. Der Studie zufolge kümmert sich jeder Achte kurz vor dem Einschlafen noch um dienstliche Dinge wie E-Mails oder die Planung des nächsten Arbeitstages.

Ingo Fietze, Professor am schlafmedizinischen Zentrum der Berliner Charité warnt: „Der Körper braucht Zeit, um nach einem stressigen Tag abzuschalten und sich auf den Schlaf einzustellen. Diese Zeit müssen wir ihm gönnen.“



Viele Menschen aber hängen auch ohne Druck vom Chef spätabends noch vor dem Bildschirm. Das zeigt auch der Schlafatlas von Beurer: Demnach sehen 92 Prozent der Bayern vor dem Einschlafen fern. Kein Wunder, dass sie so schlecht schlafen. In Bremen hingegen sind es weniger als 40 Prozent, die spätabends noch fernsehen, ins Smartphone gucken oder etwas essen. Probleme macht dem Bremer lediglich der Vollmond: Etwas über die Hälfte der Befragten gab an, sich davon im Schlaf beeinflussen zu lassen. Bundesweit sind es nur 38 Prozent.

Einfluss auf den Schlaf hat offenbar auch, was man im Bett anzieht. Ziemlich gut schlafen zum Beispiel auch die Hamburger. Im Bundesländer-Ranking liegen sie an vierter Stelle. Nirgendwo in Deutschland schlafen so viele Menschen, nämlich 17 Prozent, nackt.