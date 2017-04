Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wachsender Markt

„Viele Studien haben schon gezeigt, dass man mit Elektrizität im Gehirn eine Menge machen kann“, sagte Walter Paulus, Direktor der Klinik für Klinische Neurophysiologie an der Universitätsmedizin Göttingen. Er war nicht an der Studie beteiligt. „Man kann sowohl funktionelle als auch strukturelle Veränderungen bewirken.“ In den USA würden etwa Patienten mit Depressionen und mit Hirntumoren mit Hirnstimulation behandelt.

Unehrlichkeit habe weltweit klare soziale und wirtschaftliche Konsequenzen, so die Studienautoren. Steuerhinterziehung koste nach Schätzungen fünf Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, und das Schmiergeld für öffentliche Entscheider belaufe sich im Jahr auf mehr als 1000 Milliarden US-Dollar (950 Milliarden Euro). Skandale wie bei VW mit den Abgaswerten hätten das Vertrauen auch in die Unternehmerwelt erschüttert.

Die Autoren hoffen, dass mit Hilfe der Ergebnisse Methoden entwickelt werden können, um Lügen zu entlarven und um pathologische Lügner zu behandeln. Paulus sieht auf Anhieb keinen praktischen Nutzen dieser Studie. „Aber grundsätzlich wächst in den USA der Markt für Geräte, die die Hirnleistung steigern sollen“, sagt er.