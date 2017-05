Komplett zuckerfrei muss nicht sein

Zuckerhaltige Erfrischungsgetränke Ernährungsexperten kritisieren, dass zu viele stark gesüßte Produkte auf dem Markt sind, allen voran Limonaden. (Foto: dpa)

Vermarktet wird „Zuckerfrei“ mit viel Englisch („cleanes Lifestyle-Lebensgefühl mit unzähligen Feel-Good-and-Be-Happy-Momenten“, aus einer Buch-Beschreibung). Wer spricht noch von Diät? Heute geht es um die „Challenge“, eine Herausforderung. Dahinter steckt Altbekanntes: ein Plan zur Ernährung über mehrere Wochen, den es durchzuhalten gilt.

Fotos zeigen Frauen mit grünen Smoothies und Obstkörben. Eine Ratgeber-Autorin schreibt vorweg im Freundinnen-Tonfall: „Ich bin keine Wissenschaftlerin, sondern ein menschliches Versuchskaninchen.“

Mit schöner Verpackung lasse sich der Laie in Essensfragen schnell verleiten, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Gabriele Kaufmann vom Bundeszentrum für Ernährung. Dabei ist für sie klar: „Komplett zuckerfrei muss nicht sein.“ Sie betont auch mit Blick auf Gesunde, die etwa auf Gluten verzichten: „Es gibt keine falschen Lebensmittel, nur einen falschen Umgang damit.“ Das heißt: zu viel, zu einseitiges Essen.

Kaufmann warnt sogar, aus dem Takt geraten könne der Stoffwechsel gerade durch Ernährungsumstellungen ohne professionellen Rat. Jojo-Effekt nach der „Challenge“ womöglich inklusive.

Antje Gahl, Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), ist auch beim Ausweichen auf Süßstoffe skeptisch: Diese seien oft teuer und sollten maßvoll eingesetzt werden. Zwar würden sie als sicher gelten. Eine Neubewertung sei aber erst 2020 abgeschlossen.

So etwas wie der Papst der Zucker-Abstinenzler ist Robert Lustig von der University of California. Der Mediziner, der ein Millionenpublikum auf YouTube hat, warf der US-Lebensmittelindustrie schon vor Jahren vor, „Gift“ im Essen zu verstecken – in Form von Zuckersirup aus Mais, der viel stoffwechselungünstige Fruktose enthält. Diese billige Süße stecke in Limos, Brot und Fertigessen und sei zu einem Hauptnahrungsmittel geworden. Für Lustig die Ursache für Übergewicht und Krankheiten wie Diabetes in den USA.

Lustig gehe von sehr hohem Zuckerkonsum aus, so Forscher Andreas Pfeiffer. Unabhängig davon, dass der Mais-Sirup in Deutschland bisher nicht verarbeitet wird, ist für ihn vielmehr die Kombination aus Zucker und Fett in Gebäck „ziemlich toxisch“. Und natürlich seien zu viele zu süße, attraktive Produkte auf dem Markt, allen voran Limonaden. „Das ist ein Riesenproblem. Die Leute essen einfach ziemlich ungesund“, sagt Pfeiffer.

Zucker ein Suchtmittel zu nennen, findet er aber problematisch. Starkes Verlangen danach sieht er in Psyche und erlernten Gewohnheiten verwurzelt. Das geht schon im Kindesalter los – wenn es zur Belohnung Süßigkeiten gibt.