 Tennis: Auch Asarenka für Australian Open ab

Die Australian Open beginnen am kommenden Montag in Melbourne. „Leider kann Victoria Asarenka in diesem Jahr nicht nach Australien reisen”, sagte Turnierdirektor Craig Tiley. Die frühere Weltranglisten-Erste aus Weißrussland holte 2012 und 2013 den Titel in Melbourne.

Asarenka befindet sich seit längerer Zeit in einem Sorgerechtsstreit um ihr Baby. Im vergangenen Jahr absolvierte sie nur sechs Matches und hat seit Wimbledon im Juli 2017 kein Spiel mehr bestritten. Auch für die US Open hatte sie mit Verweis auf ihre familiäre Situation abgesagt. Asarenka war im Juni nach über einem Jahr Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Im Dezember 2016 war ihr Sohn Leo zur Welt gekommen. Vom Vater des Kindes ist Asarenka mittlerweile getrennt, beide streiten vor einem Gericht in Los Angeles um das Sorgerecht.

