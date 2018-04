 Tennis: Aus für Mona Barthel im Viertelfinale von Lugano

Mona Barthel ist beim Tennisturnier in Lugano im Viertelfinale ausgeschieden. Die 27-Jährige verlor gegen die Belgierin Elise Mertens mit 4:6, 7:5, 6:7 (0:7).

Mona Barthel unterliegt in Lugano im Viertelfinale der Belgierin Elise Mertens. Foto: Pablo Gianinazzi/KEYSTONE/TI-PRESS (Foto: dpa) Ausgeschieden

Im Halbfinale trifft Mertens nun auf die Weißrussin Vera Lapko, die ihr Viertelfinale gegen die Belgierin Kirsten Flipkens mit 6:4, 7:6Barthel hatte im dritten Satz mit 4:1 geführt, verlor dann aber den Faden und konnte im finalen Tiebreak keinen Punkt machen.

Im Halbfinale trifft Mertens nun auf die Weißrussin Vera Lapko, die ihr Viertelfinale gegen die Belgierin Kirsten Flipkens mit 6:4, 7:6 (7:4) für sich entschied. Weil es in den vergangenen Tagen in Lugano immer wieder geregnet hatte und zahlreiche Spiele verschoben wurden, findet die Vorschlussrunde ebenfalls am Samstagnachmittag statt.

Turnier-Tableau