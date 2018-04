 Tennis: Davis-Cup-Team bei ersten Einheiten ohne Zverev und Struff

Ohne seinen Spitzenspieler Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff hat das deutsche Davis-Cup-Team seine Vorbereitung auf das Viertelfinal-Duell in Spanien begonnen.

Alexander Zverev in Aktion. Foto: Wilfredo Lee/AP (Foto: dpa) Alexander Zverev

Zverev stand noch im Finale des Masters-Turniers von Miami auf dem Platz, Struff stieß erst im Laufe des Tages zum Team. Der Warsteiner hatte in Miami im Doppel das Halbfinale erreicht und erhielt deswegen einen Tag länger Pause. Der Rest der Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann bestritt in Valencia seine ersten Einheiten. Zur deutschen Auswahl gehören noch Philipp Kohlschreiber, Maximilian Marterer und Doppelspezialist Tim Pütz.

Zverev wird am Montagabend in Valencia erwartet, wo von Freitag bis Sonntag die Partie gegen die von Rafael Nadal angeführten Spanier ansteht. „Für ihn persönlich ist es natürlich toll, dass er in Miami so erfolgreich gespielt hat”, sagte Kohlmann. Dass die Umstellung vom Hart- auf den Sandplatz deswegen etwas kürzer ausfällt, müsse kein Nachteil sein, meinte Kohlmann. „Natürlich ist das nicht einfach, aber das Selbstvertrauen durch gewonnene Matches wiegt das mehr als auf”, sagte der deutsche Teamchef.

