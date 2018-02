 Tennis: Deutsches Team will Weißrussland ärgern - „Vieles möglich”

Außenseiter, na und? Auch ohne die gesamten Spitzenspielerinnen will das deutsche Fed-Cup-Team am Wochenende im Erstrunden-Duell in Weißrussland für eine Überraschung sorgen. „Wenn wir gut in die Partie finden, dann ist vieles möglich”, sagte der neue Coach Jens Gerlach zuversichtlich.