 Tennis: Federer zum 14. Mal im Halbfinale der Australian Open

Titelverteidiger Roger Federer hat das zehnte Grand-Slam-Duell mit Tomas Berdych für sich entschieden und zum 14. Mal das Halbfinale der Australian Open erreicht.

Roger Federer steht nach dem Sieg über Tomas Berdych im Halbfinale der Australian Open. Foto: Lukas Coch (Foto: dpa) Starker Auftritt

Der 36 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz gewann 7:6Der 36 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz gewann 7:6 (7:1), 6:3, 6:4 und bleibt damit ohne Satzverlust. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft der 19-malige Grand-Slam-Champion am Freitag auf den Südkoreaner Chung Hyeon. Der 21-Jährige setzte sich in seinem Viertelfinale gegen den Amerikaner Tennys Sandgren mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 durch. Chung ist der erste südkoreanische Tennisprofi überhaupt in der Vorschlussrunde eines Grand-Slam-Turniers.

Zeitplan Australian Open

bisherige Sieger Australian Open

bisherige Siegerinnen Australian Open

Weltrangliste Damen

Weltrangliste Herren

Tableau Qualifikation Herren Australian Open

Tableau Qualifikation Damen Australian Open

Tableau Herren