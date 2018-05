 Tennis: Görges sagt WTA-Turnier in Rom ab

Tennisspielerin Julia Görges hat ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Rom kommende Woche abgesagt. Sie könne leider nicht antreten, schrieb die 29-jährige Weltranglisten-Zwölfte aus Bad Oldesloe per Twitter.

Geht beim WTA-Turnier in Rom nicht an den Start: Julia Görges. Foto: Marijan Murat (Foto: dpa) Julia Görges Zu den Gründen machte Görges keine Angaben. Sie schrieb nur: „Ich gebe mein Bestes, um mich so schnell wie möglich zu erholen." In Rom sind Angelique Kerber und Laura Siegemund damit die verbliebenen beiden deutschen Starterinnen. Das Sandplatz-Event in der italienischen Hauptstadt ist das letzte große Vorbereitungsturnier für die zweite Grand-Slam-Veranstaltung der Saison in Paris. Die French Open beginnen am 21. Mai. In dieser Woche war Julia Görges, Deutschlands aktuelle Nummer zwei, beim Turnier in Madrid im Achtelfinale ausgeschieden.