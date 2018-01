Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kurz zuvor hatte die derzeit beste deutsche Spielerin das zweimal wegen Regens verschobene Viertelfinal-Match gegen die Slowenin Polona Hercog 6:4, 6:4 für sich entschieden.

Im Endspiel trifft die Weltranglisten-14. am Sonntag auf die an Nummer eins gesetzte Dänin Caroline Wozniaki. Das Turnier in Neuseelands Metropole dient der Vorbereitung auf die Australian Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier der Saison. Die WTA-Veranstaltung ist mit gut 500 000 Dollar dotiert.

