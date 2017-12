 Tennis: Hopman Cup: US-Tennis-Team und Schweizer starten mit Siegen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Anschließend behauptete sich Belinda Bencic 7:5, 6:3 gegen Naomi Osaka, so dass der Schweizer Auftaktsieg in der Gruppe B bereits vorzeitig feststand. Im abschließenden bedeutungslosen Mixed behaupteten sich Bencic und Federer gegen Osaka und Sugita in verkürzten Sätzen 2:4, 4:1, 4:3.

Zuvor hatte das Team der USA die inoffizielle Mixed-WM mit einem 2:1-Erfolg über Russland eröffnet und dabei ebenfalls schon nach den beiden Einzeln alles klar gemacht. Coco Vandeweghe gewann 6:3, 6:3 gegen Anastassija Pawljutschenkowa, danach siegte Jack Sock mit 6:4, 1:6, 6:3 gegen Karen Chatschanow. Das abschließende Mixed gewann das russische Duo 3:4, 4:1, 4:2 gewann. Sock und Vandeweghe hatten im Vorjahr das Finale erreicht, unterlagen dort aber Frankreich.

In der Gruppe A spielt das deutsche Team mit Alexander Zverev und Angelique Kerber am Neujahrstag gegen Belgien. Bereits an Silvester trifft Gastgeber Australien auf Kanada.

Bericht auf Turnier-Homepage