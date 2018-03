Petkovic in Miami ausgeschieden

Andrea Petkovic hat beim Tennis-Turnier in Miami den Sprung in die dritte Runde verpasst. Die über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommene Darmstädterin verlor gegen die an Nummer 26 gesetzte Australierin Daria Gavrilova mit 6:7 (3:7), 4:6.