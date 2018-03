 Tennis: Trainer: Serena Williams will weiter Grand Slams gewinnen

Serena Williams kehrt mit großen Ambitionen auf die Tennis-Tour zurück. Laut ihrem Trainer Patrick Mouratoglou hat die 36 Jahre alte Amerikanerin auch nach der Geburt ihrer Tochter nichts an ihrem sportlichen Ehrgeiz eingebüßt.

Serena Williams will auch weiterhin große Turniere gewinnen. Foto: Chuck Burton/AP (Foto: dpa) Ambitioniert

„Serenas Ziel für dieses Jahr wird es sein, Grand Slams zu gewinnen”, sagte Mouratoglou in einem am Montag auf der WTA-Homepage veröffentlichten Interview.

Williams feiert in dieser Woche beim Masters-Event in Indian Wells ihr Comeback. Seit dem Gewinn der Australian Open 2017 hat die 23-malige Grand-Slam-Turnier-Gewinnerin kein Einzel mehr bestritten. Zum Zeitpunkt ihres Triumphes in Melbourne war die Amerikanerin bereits schwanger. Am 1. September brachte sie eine Tochter zu Welt.

„Sie weiß, dass es etwas Zeit benötigen wird, um zurückzukommen, aber ihre Erwartungshaltung ist genauso groß wie immer. Es gibt noch drei Grand-Slam-Turniere in diesem Jahr. Das werden ihre drei Hauptziele sein”, sagte Mouratoglou.

Das topbesetzte Turnier in Indian Wells beginnt am Mittwoch. Weil sie über ein Jahr kein Match mehr bestritten hat, taucht Serena Williams derzeit nicht mehr in der Weltrangliste auf. Dank des sogenannten protected rankings kann die langjährige Nummer eins aber in der kalifornischen Wüste an den Start gehen.

Mouratoglou-Interview