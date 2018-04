 Tennis: Vandeweghe und Garcia bestreiten Halbfinale in Stuttgart

Die beiden Mitfavoritinnen Simona Halep und Jelina Switolina haben beim WTA-Tennisturnier in Stuttgart den Einzug ins Halbfinale verpasst.

Coco Vandeweghe aus den USA ballt nach ihrem Sieg gegen Simona Halep aus Rumänien die Faust. Foto: Marijan Murat (Foto: dpa) Im Halbfinale

Die rumänische Weltranglisten-Erste Halep unterlag im Viertelfinale überraschend der amerikanischen US-Open-Halfinalistin Coco Vandeweghe 4:6, 1:6. Anschließend scheiterte die an drei gesetzte Ukrainerin Switolina an der Französin Caroline Garcia nach gewonnenem ersten Satz mit 7:6 (7:4), 4:6, 2:6.

Die Weltranglisten-16. Vandeweghe spielt nun am Samstag gegen Garcia um das Erreichen des Endspiels. Die beiden weiteren Vorschlussrunden-Teilnehmerinnen werden noch ermittelt. Die Siegerin des Stuttgarter Sandplatz-Turniers erhält ein Preisgeld von 113 060 Euro und einen Sportwagen.

Von den fünf deutschen Tennis-Damen im Hauptfeld hatte keine das Viertelfinale erreicht. Die zweimalige Stuttgart-Gewinnerin Angelique Kerber gab am Donnerstag im Achtelfinale gegen die Estin Anett Kontaveit mit einer Oberschenkelblessur auf. Titelverteidigerin Laura Siegemund ließ in der Runde der besten 16 gegen die Weltranglisten-16. Vandeweghe Chancen aus und verlor in drei Sätzen.

