 Tennis: Wieder verletzt: Siegemund muss in Rabat aufgeben

Laura Siegemund ist beim Tennis-Turnier in Rabat im Achtelfinale ausgeschieden.

Foto: Marijan Murat

Die 30-Jährige musste in der Partie gegen die an Nummer eins gesetzte Belgierin Elise Mertens beim Stand von 7:6Die 30-Jährige musste in der Partie gegen die an Nummer eins gesetzte Belgierin Elise Mertens beim Stand von 7:6 (7:5), 0:6, 1:3 verletzt aufgeben. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Siegemund hatte sich gerade erst nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft.

