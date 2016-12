 Tennis Wimbledon: Goodbye in Wimbledon: Herzogin Kate ersetzt die Queen als Schirmherrin

Wimbledon (SID) - "Time to say Goodbye" für Queen Elizabeth II in Wimbledon: Die Regentin des Vereinigten Königreichs wird nach knapp 65 Jahren ihre Schirmherrschaft im Rasen-Mekka abgeben. Zur Nachfolgerin wurde Herzogin Kate ernannt, die Frau von Queen-Enkel Prinz William. Das teilte der All England Lawn Tennis & Croquet Club am Dienstag mit.

Elizabeth hatte das Patronat 1952 übernommen. Ihre Tennis-Leidenschaft hielt sich allerdings in Grenzen. Nur 1977 sowie 2010 stattete sie dem Turnier einen Besuch ab.