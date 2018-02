 Tischtennis: Hoffen auf Finale Boll gegen Ovtcharov

Der Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov und die Nummer drei Timo Boll führen das hochkarätige Teilnehmerfeld der deutschen Tischtennis-Meisterschaften in Berlin an.

Beide haben für das Turnier in der Großen Halle des Berliner Sportforums vom 2. bis zum 4. März gemeldet. Das gab der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Donnerstag bekannt.

„Wir haben sieben Spieler unter den Top 50 der Welt, mehr kann man nicht bieten”, sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause. Die Hoffnung auf das Finale Ovtcharov gegen Boll ist sehr groß. „Das wäre schon toll”, meinte Prause.

Bei den Frauen ist das Feld der 48 Teilnehmerinnen etwas ausgedünnt. Titelverteidigerin Kristin Lang, die bis zu ihrer Heirat Silbereisen hieß, befindet sich nach der Geburt ihrer Tochter im Mutterschaftsurlaub. Schwanger sind die Spitzenspielerinnen Shan Xiaona und Kathrin Mühlbach. „Das Klima bei uns ist sehr fruchtbar”, sagte Alexander Teichmann, Präsident des Ausrichter-Vereins TTC Eastside, schmunzelnd. Der DTTB rechnet hingegen mit einem Start von Petrissa Solja, die zuletzt eine Auszeit vom Tischtennis genommen hatte.