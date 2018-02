 Turnen: Weitere Haftstrafe gegen Ex-Turnarzt verhängt

Der ehemalige US-Turnarzt Larry Nassar ist zu einer weiteren Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden.

Foto: Cory Morse/The Grand Rapids Press (Foto: dpa)

Ein Gericht in CharlotteEin Gericht in Charlotte (Michigan) verhängte am Montag eine Gefängnisstrafe von 40 bis 125 Jahren gegen den 54-Jährigen. Er hatte sich in dem Verfahren schuldig bekannt, mehrere Mädchen in einem Gymnastik-Club sexuell misshandelt zu haben.

Das Urteil ist bereits das dritte gegen den früheren Turnarzt. Am 24. Januar war der 54-Jährige in einem Prozess in Lansing (ebenfalls Michigan) zu einer Haftstrafe von 40 bis 175 Jahren verurteilt worden. Im Dezember erhielt er eine Strafe von 60 Jahren Gefängnis wegen des Besitzes von Kinderpornografie.

Mehr als 265 Frauen und Mädchen hatten erklärt, von Nassar misshandelt worden zu sein. Viele sagten öffentlich über die Übergriffe aus, die bis in die 1990er Jahre zurückreichen. Andere reichten schriftliche Erklärungen bei Gericht ein. Zu den Opfern gehören auch die Olympiasiegerinnen Alexandra Raisman, McKayla Maroney und Simone Biles.

In Folge des Missbrauchsskandals trat der komplette Vorstand des US-Turnverbandes zurück. Am Wochenende gab auch der prominente Cheftrainer des US-Frauenteams, Valeri Liukin, sein Amt auf.