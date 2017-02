Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mehr als 300.000 neue Kunden

Die Risikovorsorge stieg von 696 Millionen Euro auf 900 Millionen Euro. Dahinter stecken vor allem Risiken aus der Schiffsfinanzierung. Außerdem musste die Commerzbank 627 Millionen Euro auf den Firmenwert ihrer schrumpfenden Investmentbank abschreiben.

Zum ersten Mal spiegeln die Zahlen die neue Konzernstruktur wieder. Denn im Zuge des Restrukturierungs-Programms Commerzbank 4.0 legt das Geldhaus seine Mittelstandsbank und sein Investmentbanking zusammen. Im neuen Segment Firmenkunden sank das operative Ergebnis im vergangenen Jahr auf 1,3 Milliarden Euro von 1,7 Milliarden Euro.

Der Bereich Privat- und Unternehmenskunden konnte das operative Ergebnis dagegen leicht um drei Prozent auf 1,1 Milliarden Euro steigern. Darin enthalten sind allerdings mehrere positive Einmaleffekte, die die Belastungen aus dem negativen Zinsumfeld in Deutschland kompensierten. 2016 gewann die Commerzbank in diesem Segment rund 321.000 neue Kunden, seit dem Jahresende 2012 stieg die Kundenzahl um 1,1 Millionen. Damit habe das Privatkundengeschäft alle wesentlichen Ziele erreicht oder übertroffen, die es sich bis Ende 2016 gesetzt hatte, heißt es in der Mitteilung der Bank.

Die Neuaufstellung der Segmente gehört zu den Kernpunkten von Zielkes neuer Strategie. Gerade im Privatkundengeschäft geht das Frankfurter Geldhaus andere Wege als die Konkurrenz. Zielke und sein Privatkundenvorstand Michael Mandel wollen am dichten Filialnetz mit etwa 1000 Standorten festhalten, während Wettbewerber wie die Hypo-Vereinsbank oder die Deutsche Bank ihre Zweigstellen zusammenstreichen.

Mandel hat die Devise ausgegeben, bis Ende 2017 weitere 500.000 Kunden zusätzlich zu werben. Bis 2020 sollen weitere zwei Millionen hinzukommen. Während der Rest der Bank tief im Umbau steckt, soll das Privatkundengeschäft für Wachstum und die nötige Stabilität sorgen.

Auch wenn Zielke mit seiner ersten Bilanz an der Spitze der Bank nicht wirklich zufrieden ist, bleibt ihm doch zumindest ein Trost. Der traditionell argwöhnisch beäugte Frankfurter Konkurrent Deutsche Bank musste im vergangenen Jahr erneut tiefrote Zahlen ausweisen und verlor unter dem Strich 1,4 Milliarden Euro.