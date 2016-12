 Bank of America: Lloyds kauft britisches Kreditkartengeschäft

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lloyds Der Kauf stärke die Position von Lloyds auf dem wachsenden britischen Kreditkartenmarkt, sagte Lloyds-Chef António Horta-Osório. (Foto: dpa)

LondonDie Großbank Lloyds übernimmt die britische Kreditkartentochter der Bank of America. Für das unter der Marke MBNA firmierende Geschäft legt Lloyds 1,9 Milliarden Pfund (rund 2,3 Milliarden Euro) auf den Tisch, wie die Bank am Dienstag in London mitteilte. Der Zukauf stärke die Position von Lloyds auf dem wachsenden britischen Kreditkartenmarkt mit einer Mehrmarkenstrategie, sagte Lloyds-Chef António Horta-Osório.

Bei Zustimmung der Behörden soll die Transaktion bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. Für Lloyds ist es die erste Übernahme, seit das Kreditinstitut in der Finanzkrise ab 2008 von der britischen Regierung vor dem Untergang gerettet worden war.