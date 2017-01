 Banking-App der Sparkasse: Massenstart für Yomo

Frankfurt„Yomo“ für „Your Money“ soll im zweiten Quartal dieses Jahres live geschaltet werden – und das rasch auf bereiter Front. Man wolle, dass möglichst alle Sparkassen Yomo anbieten, betont ein Sprecher der Stadtsparkasse München, die die Kommunikation für Yomo übernommen hat.

Die Münchner gehören zu den zehn Sparkassen, die mit ihren Investitionen Yomo auf den Weg gebracht haben. Die neue Girokonto-App soll aber auch allen anderen knapp 400 Sparkassen offenstehen. Sie würden Yomo per Lizenz nutzen können. Es gebe von vielen Sparkassen bereits großes Interesse, heißt es in München.

Zu den Yomo-Initiatoren zählen mit der Berliner Sparkasse, der Hamburger Sparkasse, der Sparkasse Köln-Bonn und der Kreissparkasse Köln die vier größten Sparkassen. In den Großstädten dürften auch viele Interessenten für die Smartphone-Anwendung der Finanzgruppe wohnen.

Yomo ist ein Versuch der Sparkassen, zu verhindern, dass junge Kunden zu anderen Banken abwandern. Zudem wollen sie dem Berliner Fintech N26 Paroli bieten – dessen Angebot Yomo ähnelt. Die junge Berliner Smartphone-Bank, die Anfang 2015 an den Start ging, bringt es mittlerweile auf rund 200.000 Kunden. Das Start-up versucht nun, verstärkt Kunden außerhalb Deutschlands zu gewinnen. Das N26-Girokonto ist gratis, erst bestimmte Zusatzleistungen kosten die Kunden etwas. Gründer Valentin Stalf richtet sein Angebot besonders an junge Leute zwischen 18 und 35 Jahren. Sollte der Großteil der deutschen Sparkassen oder sollten sogar fast alle Häuser Yomo rasch anbieten, würde das für die S-Finanzgruppe ein weiteres Problem lösen: Eigentlich hält die Finanzgruppe das sogenannte Regionalprinzip hoch. Das heißt, eine Sparkasse bedient grundsätzlich Privat- und Firmenkunden in ihrer Region, wildert aber nicht in Nachbargefilden. Ein Girokonto für das Smartphone gefährdete dieses Prinzip, wenn Kunden von überall auf die App zugreifen können – womöglich aus einer Region, die eben nicht von den zehn Yomo-Initiatoren bedient wird.

Geplant ist, dass Kunden sich bei Yomo über ihre Postleitzahl anmelden. Sie wären so einer bestimmten regionalen Sparkasse zuzuordnen, die auch das Yomo-Konto führen würde.

Yomo soll dabei allerdings kein Ersatz für die bereits bestehende und viel genutzte Sparkassen-App für das klassische Girokonto sein. Das Girokonto kostet bei den allermeisten Sparkassen eine monatliche Gebühr. Zuletzt haben etliche Sparkassen, aber auch private Banken und Volksbanken die Preise angehoben oder dies angekündigt. Kunden müssen dabei zusehends auch einzelne Dienstleistungen etwas bezahlen.

Kostenloses Angebot

Wie N26 soll dagegen auch Yomo kostenlos sein. Die Gebühren für Zusatzleistungen wie eine Kreditkarte oder die Höhe der Zinsen für Dispokredite würden aber von den einzelnen Sparkassen festgelegt. Dabei eint N26 und Yomo die Herausforderung, ob ihr Geschäftsmodell auch Geld abwirft. Schließlich fällt es den Banken schwer, mit dem klassischen Zinsgeschäft – dem Geschäft mit Krediten und Einlagen – etwas zu verdienen.

Derzeit wird Yomo getestet. Dafür haben sich mehrere Tausend Nutzer registriert. Entwickelt wird die App von der Hamburger Firma Star Finanz, einer Tochter des Sparkassen-IT-Dienstleisters Finanz Informatik. Die Star Finanz wird künftig für die Sparkassen ohnehin eine deutlich wichtigere Rolle spielen, weil bei ihr das „S-Hub“ angedockt ist. Dort sollen die Aktivitäten rund um junge Finanz-Start-ups, kurz Fintechs, gebündelt werden.