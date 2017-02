Einstimmige Beschlüsse

Wie stimmt man im Basler Ausschuss überhaupt ab?

In der öffentlich zugänglichen Charta steht: „Beschlüsse des Ausschusses werden von den Mitgliedern einstimmig verfasst“. Es ist aber wohl etwas komplizierter. „Im Basler Ausschuss gibt es keine Mehrheitsabstimmung. Konsens bedeutet eine einstimmige Zustimmung minus 1, das bedeutet, dass nicht mehr als ein oder zwei Ländern dagegen sein dürfen“, berichtet der BVR-Experte Hofmann, der selbst einmal im Basler Ausschuss gearbeitet hat. Das letzte Wort hat allerdings ohnehin gar nicht der Basler Ausschuss selbst, sondern sein übergeordnetes Kontrollorgan, das GHOS, in dem die Notenbank-Gouverneure und Leiter der Bankenaufsichtsbehörden der Mitglieder des Ausschusses zusammensitzen. Dort hat letztlich jedes Mitglied ein Veto-Recht. Solche gravierenden Konflikte sind relativ selten. Zeichnet sich so etwas ab, würde man laut Hofmann aber eher einfach weiter verhandeln, bis es eine Lösung gibt. „Die Mitglieder wissen den Wert der internationalen Zusammenarbeit zu schätzen“, meint Hofmann.

Sind die Basel-Regeln nur für Mitgliedsstaaten verbindlich?

Juristisch gesehen sind sie für andere Länder genauso oder erst recht nicht verbindlich. Doch über den Umweg der IWF- und Weltbank-Überprüfungen stehen in der Praxis Nicht-Mitglieder ebenso unter Anpassungsdruck. Das gilt insbesondere für Schwellenländer. Es gibt, angesiedelt beim Basler Ausschuss, sogar eine Beratungsgruppe, die Basel Consultative Group, in der auch Nicht-Mitglieder vertreten sind und sich so einbringen können. Sie haben aber natürlich kein wirkliches Mitspracherecht.

Warum hat der Ausschuss überhaupt den Auftrag, Bankenregeln zu entwerfen?

Bei den aktuell so heiß diskutierten und umkämpften Regeln, die die Großreform „Basel III“ krönen soll, haben die G20-Länder über den Finanzstabilitätsrat tatsächlich die Schaffung besserer Regeln für das Bankensystem in Auftrag gegeben. Das war eine Reaktion auf die Finanzkrise, die 2007 begann und mit der Pleite der US-Bank Lehman Brothers ihren Höhepunkt erreichte. Die Lehman-Pleite führte den Staatschefs vor Augen, wie vernetzt der Finanzsektor ist und wie wichtig deshalb weltweit Mindeststandards für Banken sind.

Wie kam es eigentlich überhaupt zur Gründung des Basler Ausschusses?

Man kann sagen, der Basler Ausschuss hat deutsche Wurzeln. Denn ein Auslöser für seine Gründung war die Pleite des Kölner Bankhauses Herstatt und der US-Bank Franklin National im Jahr 1974. Beide Banken hatten sich am internationalen Devisenmarkt verspekuliert.

Echt jetzt? Wegen der Pleite einer kleinen deutschen Bank wird ein internationales Gremium geschaffen?

Oh ja. Die Herstatt-Bank war zwar nur die Nummer 35 am deutschen Bankenmarkt, aber sie war international stark vernetzt. Als die deutsche Bankenaufsicht sie mitten am Tag, während eines Spiels der Deutschen Nationalelf gegen Jugoslawien zur Fußball-Weltmeisterschaft schloss, sendete das Schockwellen durch die Finanzzentren rund um den Globus. Vor allem Geschäftspartner in anderen Zeitzonen hatten ein Problem: Einige US-Banken etwa hatten bereits Deutsche Mark an Herstatt bezahlt, für die sie später am Tag von Herstatt im Gegenzug US-Dollar hätten erhalten sollen. Doch da war Herstatt schon von der Aufsicht geschlossen – das Geld kam nie an. Dieses Erfüllungsrisiko im Interbankenhandel hat sogar einen eigenen, feststehenden Namen: Herstatt-Risiko. In der Folge der Herstatt-Pleite – die größte Bankenpleite Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg – kam es international zu schweren Störungen am Devisenmarkt, weil nun alle Banken vorsichtiger waren und mit Auszahlungen an Geschäftspartner zögerten. Banken von New York bis Singapur erlitten durch die Turbolenzen Verluste in Höhe von 620 Millionen Dollar. „Durch die Herstatt-Pleite ist erstmals ins Bewusstsein gerückt, wie international vernetzt die Banken im Devisenhandel bereits waren und wie schnell sich daraus eine Systemkrise entwickeln kann“, erklärt Hofmann. „Heutzutage sind die Finanzmärkte noch viel stärker miteinander verflochten als 1974.“

Für welche Banken sind die Basel-Regeln gedacht?

Eigentlich ist es nicht das Ziel des Basler Ausschusses, noch in jede Kleinstbank hineinzuregieren. Die Regeln sollen Mindeststandards für international aktive Banken festlegen. In den USA gelten Basel-Regeln deshalb auch nur für Großbanken. In Europa hat man sie zunächst für alle Banken, auch die kleinen, verbindlich gemacht. Mittlerweile mehren sich aber gerade auch in Deutschland die Stimmen, die fordern, kleinere Kreditinstitute stärker zu entlasten.