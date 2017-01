Neue Strukturen für die Finanzwelt

Das Projekt der Wertpapier-Handelsgesellschaft DTCC, die neue Technik für's eigene Geschäft zu nutzen, zeigt für die heutige Finanzwelt typische Strukturen: Alte Unternehmen aus Finanzbranche und IT sowie junge Start-ups arbeiten – personell und über Konsortien verzahnt – eng zusammen.

Das geht nicht immer reibungslos. So hat sich Goldman Sachs vom beteiligten Konsortium R3 verabschiedet. Die Investmentbank hatte dort nach eigener Einschätzung offenbar zu wenig Einfluss.

Insgesamt hat das neue, komplizierte Miteinander aber die Konfrontation von alten Riesen und neuen Fintech-Unternehmen abgelöst, die bis vor rund zwei Jahren noch typisch für die Branche war. Gerade hat sich etwa ein „Global Blockchain Business Council“ in Davos gebildet, um die Zusammenarbeit alter und neuer Player zu verbessern.

Der Abstimmungsprozess unter den Teilnehmern erfolgt bei der offenen Blockchain, an die jeder mit seinem Computer andocken kann, über ein aufwendiges Verfahren, das so genannte Mining, das große Mengen an Energie verschlingt. In der Finanzbranche stehen jetzt aber geschlossene Blockchains im Vordergrund, die extra für ein bestimmtes Projekt programmiert werden und nur einem bestimmten Teilnehmerkreis zur Verfügung stehen. In dem Fall, der auch auf das Projekt von DTCC zutrifft, ist der Abstimmungsprozess weniger aufwendig.