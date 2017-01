Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Opposition will Gegengutachten vorstellen

Hinter den Kulissen wird kräftig für den Deal geworben. Landtagsabgeordnete in Wiesbaden berichteten von einer regelrechten Charme-Offensive der Börse. Zugleich vermeidet es der Konzern nach Kräften, die Standortdebatte nochmal aufzugreifen. Denn mit der London Stock Exchange wurden die Eckpunkte des Deals festgezurrt. „Wir haben einen Vertrag mit unserem Fusionspartner abgeschlossen“, sagte Kengeter im Dezember im Handelsblatt-Interview. Die Börse argumentiert, dass die zuständigen Aufseher ihrem Job auch dann nachgehen können, wenn der Sitz des Konzerns in London liegt.

Auf diesen Aspekt geht das Gutachten der Börse jedoch nur am Rande ein. Es handele sich um eine „rein ökonomische Betrachtung“, heißt es in der Einleitung. Man wolle und könne „keinerlei rechtliche Würdigung“ vornehmen. Ökonomisch sei der Deal aber in jedem Fall sinnvoll.

Kein Wunder, dass sich die hessische Opposition von dem Gutachten der Börse wenig überzeugt zeigt: „Dass die Börse hier ein eigenes Interesse hat, mit Gutachten ihre Rechtsposition so stützen, ist nicht überraschend“, sagt Florian Rentsch, der Vorsitzende der FDP-Fraktion im hessischen Landtag. „Zur Klärung der genehmigungsrechtlichen Fragen hat die FDP-Fraktion ein umfassendes börsenrechtliches Gutachten bei einem renommierten Experten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse wir vor der Entscheidung der EU-Kommission vorlegen werden.“

Das Gutachten soll der Magdeburger Professor Ulrich Burgard erstellen. Auch er ist in Frankfurt kein Unbekannter: Er hatte im Jahr 2011 ein Gutachten zur Fusion der Deutschen Börse mit der New York Stock Exchange vorgestellt. Sein Fazit damals: Durch den Zusammenschluss mit den Amerikanern drohe die Börse, marginalisiert zu werden, argumentierte Burgard. Der Deal kam damals nicht zustande, weil die EU-Kommission aus wettbewerbsrechtlichen Gründen untersagte. Bis zum 30. Juni bleibt Börsenchef Kengeter und seiner Mannschaft Zeit, um die Bedenken auszuräumen. Gelingt es ihm nicht, scheitert auch der dritte Anlauf für eine Fusion mit London.