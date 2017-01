Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Erste Abwanderung im Frühjahr erwartet

Der Finanzsektor und nachgelagerte Dienstleister gehören in Großbritannien zu den wichtigsten Branchen – mit einem Anteil von rund zwölf Prozent an der Wirtschaftsleistung. Die Branche gehört zu den großen Steuerzahlern und beschäftigt mehr als zwei Millionen Menschen auf der Insel.

Kommt es zu einem harten Bruch mit der EU, sagen einige der britischen Hauptstadt einen Massenexodus voraus. Laut Xavier Rolet, dem Chef des Londoner Börsenbetreibers LSE, könnten mehr als 230.000 Arbeitsplätze verschwinden, wenn im Zuge des Brexit die Abwicklung großer Wertpapiergeschäfte in Euro, das sogenannte Euro-Clearing, auf den Kontinent verlagert würde.

Andere Schätzungen der Jobverluste sind deutlich verhaltener. Wegen der großen Unsicherheit, wie die künftigen Beziehungen zwischen London und Brüssel geregelt werden, umfassen sie teilweise eine große Bandbreite. So schätzt die Beratungsgesellschaft Oliver Wyman, dass zwischen 4000 und 75.000 Jobs auf dem Spiel stehen. Nach Angaben aus Branchenkreisen könnten Banken bereits im Frühjahr damit anfangen, Stellen aus London auf den Kontinent zu verlagern, um sich auf die Brexit-Folgen einzustellen.



Unter Experten ist derzeit umstritten, ob das von der City UK propagierte Äquivalenzregime wirklich die Brexit-Folgen für die britischen Banken deutlich beschränken kann. In einer Studie des Europäischen Parlaments heißt es dazu: Die Anwendung der Äquivalenzvorschriften sei mit einem hohen Grad an Unsicherheit verbunden, zumal die EU-Kommission in der Sache viel Entscheidungsspielraum habe.

Auch Mark Carney, Chef der Bank of England, äußerte zuletzt Skepsis: Die Notwendigkeit, dieselben Finanzmarktvorschriften wie die EU zu haben, werde wohl Großbritanniens Eigenständigkeit in dem Bereich einschränken. Derzeit würden diese Regeln noch durch Großbritannien beeinflusst, solange das Land EU-Mitglied sei. Nach dem Austritt sei das nicht mehr der Fall. „Dann werden wir Regeln bekommen, mit denen wir möglicherweise nicht einverstanden sind und die die Finanzmarktstabilität gefährden könnten“, sagte Carney.

Der Lobbyverband City UK meint, dass diese Probleme gelöst werden können. Man müsse dazu definieren, was genau Äquivalenz bedeutet, und einen Mechanismus entwickeln, wie Streitigkeiten im Zweifelsfall gelöst werden, heißt es.

Die Vereinigung hat auch noch weitere Prioritäten für die Brexit-Verhandlungen gefordert: Die künftige Einwanderungspolitik der Regierung müsse sicherstellen, dass Banken und andere Finanzkonzerne die klügsten Köpfe auch aus dem Ausland einstellen können, heißt es. Zudem solle Großbritannien dafür kämpfen, dass das Euro-Clearing auch weiterhin auf der Insel bleibe. „Dies sei in jedermanns Interesse“, ist City-UK-Chef Celic überzeugt.