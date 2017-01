 Britische Banken und der Brexit: Stimmungsbarometer auf Acht-Jahres-Tief

Finanzmarkt London Die Stimmung in der Branche geht weiter in den Keller. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

LondonEin halbes Jahr nach dem Brexit-Referendum sinkt die Stimmung in der britischen Finanzbranche immer tiefer. Das ergab die vierteljährliche Umfrage des Industrieverbandes CBI und der Beratungsfirma PwC unter 103 Finanzdienstleistern, die am Montag veröffentlicht wurde.

Demnach schwand die Zuversicht in das Geschäftsumfeld im Land so stark wie seit acht Jahren nicht mehr. Der Rückgang dauert damit bereits das vierte Quartal in Folge an. 90 Prozent der befragten Banken erklärten die Vorbereitungen auf den Ausstieg Großbritanniens aus der EU zu ihrer größten Herausforderung.