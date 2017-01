„Innovationen brauchen in Deutschland ein bisschen länger”

Wo wir gerade von Zusatzleistungen reden: Sie wollen noch im ersten Halbjahr einen Robo-Advisor anbieten, also einen digitalen Vermögensverwalter. Hand aufs Herz: Ist das Thema nicht schon wieder durch?

Im Gegenteil. Bei solchen Innovationen brauchen wir in Deutschland einfach ein bisschen länger. Ich glaube, dass sich die digitale Vermögensverwaltung am Ende durchsetzen wird. Das ist wie mit den Direktbanken. Da sagten die Leute damals auch: Das kann nicht funktionieren, wer macht schon seine Bankgeschäfte per Telefon oder gar per Fax? Zweiundzwanzig Jahre später sind wir von der Comdirect immer noch da.

Die Comdirect hat den Onlinebroker Onvista erworben. Was kostet Sie das?

Darüber haben wir mit dem Verkäufer Stillschweigen vereinbart. Aber der Preis ist adäquat für beide Seiten. Wir wollen mit Onvista unser Wachstum im Brokergeschäft beschleunigen und Onvista.de, eines der führenden Finanzportale in Deutschland, weiter stärken .

Haben Sie die Dividende deshalb gekürzt? Statt 40 Cent wollen Sie nur 25 Cent je Aktie an die Aktionäre ausschütten.

Die Onvista-Transaktion alleine war nicht ausschlaggebend. Wir wollen uns grundsätlich für weiteres organisches Wachstum in der Zukunft aufstellen und handlungsfähig bleiben, wenn sich etwa Gelegenheit für weitere Zukäufe bietet. Zugleich erwartet die Aufsicht von uns eine vernünftige Kapitalausstattung.

Das neue Jahr begann ziemlich turbulent. US-Präsident Donald Trump sorgt fast täglich für Schlagzeilen, Großbritannien will den Brexit beantragen, in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland wird 2017 gewählt. Freut Sie der Trubel als Onlinebroker, weil dann mehr gehandelt wird?

Früher dachte man, wenn viel los ist, würde auch automatisch viel gehandelt. Im vergangenen Sommer haben wir festgestellt, dass es dieses Mal so nicht gestimmt hat. So haben nach dem Brexit-Referendum die Kunden so stark gehandelt wie selten zuvor. Das war der tradingstärkste Tag 2016. Danach lief der Markt seitwärts, die Trader hielten sich zurück. Beim Türkei-Putsch-Versuch hingegen blieb die große Reaktion der Märkte aus, dabei hatten wir uns schon auf einen Ansturm eingestellt.

Und wie wird es dieses Jahr?

Die Weltgeschichte wird uns weiter in Atem halten. Aber das darf kein Grund sein, gar nicht in Wertpapiere zu investieren. Langfristig machen nur diejenigen Verluste, die nicht in Wertpapiere investiert haben.

Herr Walter, vielen Dank für das Interview.