Aufwärtstrend für die gesamte Branche

Nachdem nun wenigstens das schwierigste Thema zwischen den Bankern und ihren Kontrolleuren ausgeräumt ist, ist wichtigste Kunde ist wieder der Kunde. Es geht also wieder aufwärts. Wahrscheinlich gilt das sogar für die gesamte Branche.

In den vergangenen Jahren haben die US-Behörden immer höhere Strafen verhängt. Jetzt sind die größten Verfahren abgeschlossen. Und mit der neuen US-Regierung unter Donald Trump, so lautet die berechtigte Hoffnung, dürfte der Trend zu immer mehr Härte gebrochen werden.

Jeff Sessions, der künftige Justizminister, ist dafür bekannt, allzu harte Eingriffe in die Wirtschaft abzulehnen. Die neue Regierung hat die Aufgabe, das richtige Maß zu finden. Die Deutsche Bank wird sich in Zukunft daher vielleicht fragen müssen, ob sie ihren großen Vergleich ausgerechnet am Wendepunkt abgeschlossen hat, als die Strafen besonders hoch waren.

In den vergangenen Jahren war manchmal nicht nachvollziehbar, wie sich die Milliardenstrafen errechneten. Außerdem stand immer die Frage im Raum, wieso US-Behörden letztlich die weitgehend ahnungslosen Aktionäre für Sünden zur Kasse bitten, die unter den Augen von US-Behörden begangen wurden.

Ging es nicht nur um Abschreckung, sondern auch um eine Art Rache? Die Banken waren schließlich seit der Finanzkrise das Böse, und die Politik hat dieses Feindbild sorgsam gepflegt.

Es spricht nichts dagegen, in diesem Punkt wieder zu einem vernünftigen Umgang zu kommen. Auf der anderen Seite darf das nicht dazu führen, Kontrollen gleich wieder abzubauen. Schließlich gegen Banker mitunter sogar zu, dass die Auflagen der Aufsicht sie gezwungen haben, ihr Geschäft besser zu organisieren.

Niemand weiß, ob die neue Regierung diese Balance schafft. Aber wie erfolgreich sie dabei ist, entscheidet darüber, wann wir die nächste Finanzkrise haben.