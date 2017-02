Investmentbanking läuft gut

Die Bank lotet aus, ob die bislang florierende Vermögensverwaltung zum Teil an die Börse gebracht werden kann. Deutschlands größtem Geldhaus würde damit ein milliardenschwerer Sondererlös winken. Die Deutsche Asset Management wird von Analysten auf bis zu acht Milliarden Euro geschätzt. Darin steckt also etwa ein Drittel des Börsenwertes der ganzen Bank. Die Sparte fuhr im vergangenen Jahr vor Steuern allerdings einen Verlust von 204 Millionen Euro ein, was vor allem an hohen Abschreibungen lag. Allerdings sanken auch die Erträge leicht auf drei Milliarden Euro.

Gut lief es dagegen im Bereich Corporate und Investmentbanking, zu dem neben der Beratung von Übernahmen, Aktien- und Anleiheplatzierungen auch das Geschäft mit Großkunden und die Transaktionsbank gehört. Hier kletterte das Vorsteuerergebnis von 1,44 Milliarden Euro auf 1,69 Milliarden Euro. Das reichte für eine Eigenkapitalrendite von 9,2 Prozent.

Ein Grund für die fast schon chronische Kapitalknappheit der Deutschen Bank sind die Sünden der Vergangenheit. Immer wieder wurde das frische Geld, das die Bank bei den Investoren einsammelte durch Strafzahlungen für die diversen Skandale aufgefressen.

Von 2012 bis 2015 summierten sich die Rechtskosten auf 12,44 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr kamen noch einmal 2,4 Milliarden Euro dazu.

Die Strafen lasten zwar schwer auf der Bank, aber sie sind auch ein Indiz dafür, dass John Cryan sein Versprechen wahr macht, die größten Rechtsrisiken zügig abzuarbeiten. Kurz vor Weihnachten schloss die Bank den sehnlichst erwarteten Vergleich mit dem US-Justizministerium über faule Hypothekengeschäfte aus der Zeit vor der Finanzkrise.

Als im vergangenen September durchsickerte, dass das Washingtoner Justizministerium die Vergleichsverhandlungen mit einer Forderung von 14 Milliarden Dollar eröffnet hatte, fürchteten die Anleger, dass die Buße die Bank überfordern könnte. Die Folge war die akute Vertrauenskrise, die die Bank im Oktober erschütterte. Am Ende einigte man sich mit den Amerikanern auf einen Vergleich über sieben Milliarden Dollar.

Erst vor wenigen Tagen erreichte die Bank einen weiteren Vergleich mit der britischen Aufsicht FCA und der New Yorker Finanzaufsicht, der sie knapp 600 Millionen Euro kostet. Dieses Mal ging es um dubiose Aktiengeschäfte in Russland. Damit kommt das Geldhaus zunächst glimpflicher davon als befürchtet, auch wenn die Verhandlungen mit dem US-Justizministerium in diesem Fall noch ausstehen.

Die beiden größten Rechtsrisiken der Bank sind damit weitgehend abgearbeitet. Dennoch muss sie noch mehr Geld für die Abarbeitung der Skandale der Vergangenheit zurücklegen. Die Vorsorge für Rechtsrisiken steigt noch einmal von 5,5 Milliarden Euro auf 7,6 Milliarden Euro. Die Anleger werden hoffen, dass dies zum letzten Mal der Fall ist. Ansonsten werden sich die Hoffnungen der Investoren – aber auch von Cryan und seinen Vorstandskollegen –auf die Wende zum Besseren auch in diesem Jahr kaum erfüllen lassen.