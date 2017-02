Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Investoren blicken auf die Kapitalausstattung

Noch größere Sorgen bereitet den Investoren aber noch immer die Kapitalausstattung. Ende 2016 stieg die harte Kernkapitalquote auf 11,9 Prozent von 11,1 Prozent am Ende des dritten Quartals. Für die Verbesserung war unter anderem der Verkauf der Beteiligung an der chinesischen Huaxia-Bank verantwortlich. bis Ende 2018 hat Cryan allerdings eine Quote von 12,5 Prozent versprochen.

Der Vorstandschef wird nicht müde zu betonen, dass er den Investoren nach Möglichkeit eine weitere Kapitalerhöhung ersparen will, nachdem das Geldhaus seit 2008 bereits knapp 24 Milliarden Euro bei seinen Aktionären eingesammelt hat. Aber trotz Cryans Beteuerungen bleiben Zweifel daran, ob die Bank ihren Kapitalbedarf aus eigener Kraft decken kann.

Das räumt auch Privatkundenvorstand Christian Sewing ein: „Es gibt noch gewisse Unsicherheiten", sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. Diese Unsicherheiten betreffen vor allem die Verhandlungen über neue, noch strengere Bankenregeln, die unter dem Stichwort Basel IV bekannt sind.

Eigentlich sollten die Regeln Anfang Januar endgültig festgezurrt werden, aber Amerikaner und Europäer haben sich ernsthaft darüber zerstritten, wie die Geldhäuser in Zukunft ihre Risiken bewerten sollen. Setzten sich die Amerikaner mit ihren Vorstellungen durch, könnte das für europäische Banken und vor allem auch für die Deutsche Bank noch einmal deutlich höhere Kapitalanforderungen bedeuten.

„Erst wenn diese Unsicherheiten beseitigt seien, wissen wir, wie es genau um unsere Kapitalausstattung bestellt ist“, meint Sewing. Aber im Moment scheint es ungewisser denn je, ob und wie schnell Amerikaner und Europäer einen Kompromiss finden.

Zur Beruhigung der Investoren dürften neben dem Anstieg der Kernkapitalquote auch die höheren Liquiditätsreserven beitragen, die auf 218 Milliarden Euro von 200 Milliarden am Ende des dritten Quartals 2016 zulegten. Im Herbst hatten Kunden wegen Zweifeln an der Finanzkraft der Bank Milliarden abgezogen.

Von den zusätzlichen Belastungen durch Basel IV hängt auch die künftige Strategie der Bank ab, auf die die Anleger so dringend warten. Derzeit gehen Cryan und seine Vorstandskollegen systematisch alle Produkte, Kundengruppen und Regionen durch, prüfen, wie profitabel die einzelnen Bereiche sind und wie viel Kapital sie binden. Zur Debatte steht beispielsweise ein Teilrückzug aus dem US-Geschäft.

Um diese Kalibrierung sinnvoll abschließen zu können, bräuchte die Deutsche Bank allerdings eine ziemlich gute Idee, wie am Ende die neuen Bankenregeln ausfallen werden.

Das gleiche gilt für die beiden größeren strategischen Entscheidungen die anstehen.

Eigentlich hatte die Bank die Trennung von ihrer Privatkunden-Tochter Postbank angekündigt. Doch für die lassen sich derzeit kaum vernünftige Preise erzielen. Daher zieht die Mutter mittlerweile eher eine Re-Integration der Tochter in Betracht. Allerdings stellt sich die Frage, ob sich die Bank die Kosten für die Reintegration und die Kapitalanforderungen bei einer Vollintegration leisten kann.

2016 verdiente die Postbank vor Steuern 367 Millionen Euro und erreichte eine Eigenkapitalrendite von vier Prozent. Die Einnahmen stiegen von 3,1 Milliarden Euro auf 3,4 Milliarden. Im Handelsblatt-Interview wollte sich Privatkundenchef Sewing nicht auf eine Trennung festlegen: „Die Postbank steht zum Verkauf, aber der Preis muss stimmen.“

Damit eine Trennung sinnvoll sei, müsse sie sich positiv auf die Kapitalausstattung der Deutschen Bank auswirken. Sewings gesamter Bereich, der Privatkunden, kleine Unternehmen und die Betreuung großer Vermögen zusammenfasst, verdiente 2016 vor Steuern 1,07 Milliarden Euro nach einem Verlust von 774 Millionen Euro im Vorjahr. Das reichte für eine Eigenkapitalrendite von 7,8 Prozent.

Inzwischen haben Cryan und seine Kollegen einen Plan B entwickelt, wie sich die Kapitalpolster ohne einen Verkauf der Postbank auffüllen ließen. Dabei geht es ums Tafelsilber.