 Deutsche Bank: Geldhaus kehrt auf den Anleihenmarkt zurück

Deutsche Bank Im Frühjahr 2016 Bank hatte betont, dass ihre Liquidität zur Bedienung von Anleihen ausreichend sei. Investoren waren angesichts einer drohenden Strafzahlung verunsichert. Nun wagt sich die Bank wieder auf den Anleihenmarkt. (Foto: dpa)

LondonDie Deutsche Bank wagt sich zum ersten Mal seit zehn Monaten wieder an den Markt für unbesicherte Anleihen. Die Bank öffnete am Montag die Bücher für eine fünfjährige Euro-Emission mit einem Kupon von 165 Basispunkten über der Swap-Mitte, wie der Thomson-Reuters-Informationsdienst IFR berichtete. Zuletzt hatte die Deutsche Bank im März 2016 eine vierjährige Anleihe über 1,5 Milliarden Euro begeben. Sie war am Markt im September zeitweise mit deutlichen Renditeaufschlägen gehandelt worden.

Das größte deutsche Geldhaus hatte im vergangenen Jahr wiederholt für Stirnrunzeln an den Anleihemärkten gesorgt, weil Investoren sich angesichts der drohenden Strafzahlungen und ihrer relativ dünnen Kapitaldecke Sorgen um die Bedienung der Papiere machten. Die Bank hatte sogar eigens betont, dass ihre Liquidität ausreichend sei. Nach der grundsätzlichen Einigung mit den US-Behörden im Streit um den Verkauf von Hypotheken-Papieren hofft die Deutsche Bank auf eine Beruhigung der Anleger.