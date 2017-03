Deutsche Bank : Geschäftsbericht enttäuscht Anleger

Datum: 20.03.2017 09:13 Uhr

Update: 20.03.2017, 09:16 Uhr

Die Deutsche Bank will in diesem Jahr wieder Fahrt aufnehmen. Anleger bekommen eine kleine Dividende von mindestens elf Cent pro Aktie. An der Börse rutscht die Aktie ans Dax-Ende.