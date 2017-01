Klares Bekenntnis zum Standort Deutschland

Für die Bank, die wegen ihrer zahllosen Skandale lange vor allem Ziel von Kritik war, war eine solche Solidarisierung wohl eine eher ungewohnte Erfahrung – für die sich Vorstandschef Cryan am Donnerstagabend explizit bedankte. „Wie wertvoll unsere enge Beziehung zu Ihnen ist, das haben Sie uns vor allem im September und Oktober des vergangenen Jahres gezeigt“, sagte er. „Damals sind viele von Ihnen ganz bewusst an unserer Seite geblieben und haben sich – auch öffentlich – für uns stark gemacht. Das wissen wir zu schätzen, das werden wir Ihnen nicht vergessen.“

Die Deutsche Bank revanchierte sich mit einem klaren Bekenntnis zum Standort Deutschland. „Unsere große Stärke ist ganz eindeutig das Geschäft hier auf dem Heimatmarkt, also mit unseren Kunden in Deutschland“, so Cryan. Und nicht zuletzt angesichts des Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union betonte er: „Es ist kein Geheimnis, dass Deutschland für uns in den kommenden Jahren noch bedeutender werden wird.“

Der Standort London werde trotz seiner „einzigartigen, über Jahrzehnte gewachsenen Infrastruktur ohne die Europäische Union an Attraktivität verlieren“. Frankfurt sei dagegen schon heute das wichtigste Finanzzentrum Europas und damit „ein natürlicher Gewinner des Brexits“. Gerade hat die Bank am Stadtrand eine Digitalfabrik eröffnet. „Wir sehen unseren Stammsitz ganz klar im Aufwind – Frankfurt wird noch wichtiger werden“, betonte Cryan.