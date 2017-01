 Deutsche-Bank-Vergleich: „Enorme Breite an illegalen Aktivitäten“

Deutsche Bank Auf die Einigung mit dem US-Justizministerium hatten nicht nur Börsianer lange gewartet. (Foto: AP)

Frankfurt/New YorkDie Deutsche Bank und die amerikanische Justiz haben sich endgültig wegen Verfehlungen des Geldhauses in der Vergangenheit geeinigt. Das US-Justizministerium bestätigt, dass die Bank innerhalb einer kurzen Frist 3,1 Milliarden Dollar Strafe und 4,1 Milliarden Dollar Schadenersatz an Immobilienbesitzer, die finanziell „unter Wasser sind“, und an geschädigte Gemeinden zahlen muss. Bei diesem Schadenersatz geht es um den Erlass von Kreditraten, aber auch um Hilfen für den Bau günstiger Wohnungen. Hintergrund der Einigung sind die Vergabe und der Weiterverkauf von Immobiliendarlehen, die sich später als nicht werthaltig erwiesen. Es handelt sich um Vorfälle im Vorfeld der Finanzkrise des Jahres 2008. Etwaige zivile Ansprüche von Investoren oder strafrechtliche Belange sind mit der Vereinbarung noch nicht abgedeckt.

John Cryan, Chef der Deutschen Bank, sagte: „Unser Verhalten in dieser Angelegenheit in den Jahren 2005 bis 2007 entsprach nicht unseren Standards und war nicht akzeptabel. Wir entschuldigen uns uneingeschränkt dafür. Wir haben in der Folge viele der betroffenen geschäftlichen Aktivitäten eingestellt und unsere Standards umfassend verbessert. Wir freuen uns, dass wir zu Beginn des Jahres 2017 dieses Verfahren abgeschlossen haben.“

Die Vorwürfe des Ministeriums wiegen schwer, es betont die „enorme Breite der illegalen Aktivitäten“ der Bank. Das Geldhaus musste im Rahmen der Einigung einräumen, dass es gegenüber Investoren falsche und unvollständige Angaben über die verbrieften Darlehen gemacht hatte. Die Bank habe mehrfach versichert, die Anlagen in den verbrieften Darlehen seien sicher, statt die Investoren über die Risiken aufzuklären. „Um es noch schlimmer zu machen, ermutigte die Bank unverantwortliche Kreditvergabe, die für die Kunden zum Verlust ihrer Häuser führten, weil sie die Raten nicht zahlen konnten“, heißt es weiter.

Die Richtlinien seien so geändert worden, dass jeder, der halbwegs Lebenszeichen von sich geben konnte („anyone with half a pulse“), einen Kredit bekommen habe. Diese Sprache ist selbst für die Verhältnisse der US-Behörden ungewöhnlich harsch. Eine Rolle bei dem Urteil spielte auch die Aussage eines Mitarbeiters der Bank, der offenbar sehr früh offen darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Verkäufe weitergingen, obwohl die Probleme schon absehbar waren. Im Laufe des Jahres 2007 habe die Bank selber mehr und mehr Darlehen zu günstigen Preisen aufgekauft, weil sie mit Problemen behaftet waren, sie dann aber ohne Angaben über diese Probleme teuer weiterverkauft, heißt es weiter.

Die Eckdaten des Vergleichs wurden bereits im Dezember bekannt. Nach Aussage der Deutschen Bank drückt die Strafzahlung von 3,1 Milliarden Dollar das Ergebnis des vierten Quartals 2016 um 1,16 Milliarden Dollar. Die Gewinnbelastung durch die Kundenentschädigungen sei noch nicht abzusehen und hänge von Details der Einigung ab, die noch ausgehandelt werden müssen, hieß es im Dezember.

Einigung mit den US-Behörden 15. September Die Deutsche Bank bestätigt, dass das US-Justizministerium die Verhandlungen über einen Vergleich für faule Hypothekengeschäfte mit einer Strafforderung von 14 Milliarden Dollar eröffnet hat. Der Kurs bricht an diesem Tag deutlich ein. Gleichzeitig schießen die Risikoprämien für die riskantesten Anleihen der Bank in die Höhe.

29. September Es wird bekannt, dass eine Reihe von Hedgefonds ihr Geschäft mit der Deutschen Bank einschränken. Kritische Investoren fürchten weitere Abwanderung und stellen die Qualität der Bilanz in Frage. Kurz darauf sackt die Aktie sackt auf ein Rekordtief von 9,90 Euro ab. Vorstandschef John Cryan wendet sich in einem Brief an die Mitarbeiter: Am Markt seien Kräfte unterwegs, die das Vertrauen in die Bank schwächen wollten. „Unsere Aufgabe ist es nun, dafür zu sorgen, dass diese verzerrte Außenwahrnehmung unser Tagesgeschäft nicht stärker beeinflusst.“

7. Oktober Es wird bekannt, dass der größte Aktionär der Bank, die Herrscherfamilie des Emirats Katar treu zu ihrem Investment steht, und wohl auch bereit wäre bei einer möglichen Kapitalerhöhung mitzuziehen.

9. November Bankaktien gelten dank der Hoffnung auf eine Lockerung der Regulierung als Gewinner der US-Präsidentenwahl. Das Misstrauen gegenüber der Deutschen Bank flaut ab. Die steile Erholung an der Börse beginnt.

22. Dezember Die Deutsche Bank einigt sich grundsätzlich mit dem US-Justizministerium auf einen Vergleich im Hypothekenstreit. Für insgesamt 7,2 Milliarden Euro können die Frankfurter ihr größtes Rechtsproblem aus der Welt schaffen.

Die Bank rechnet damit, dass diese 4,1 Milliarden Dollar gestreckt über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren fällig werden. Im Jahr 2013 hatte das Geldhaus bereits 1,9 Milliarden gezahlt, weil es mit faulen Immobilien die staatlichen Baufinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac geschädigt hatte.

Nach Daten von Bloomberg hat die Deutsche Bank seit 2008 bisher bereits rund neun Milliarden an Strafen und an Schadenersatz aus verschiedenen Gründen bezahlt. Andere Banken haben allein im Zusammenhang mit faulen Immobilienkrediten demnach insgesamt rund 44 Milliarden Dollar gezahlt. Mit Barclays ist dem Justizministerium in dieser Angelegenheit keine Einigung gelungen, das Ministerium hat daher eine Klage gegen die Briten angekündigt.

Anfang des Jahres 2016 hatte Goldman Sachs in einem vergleichbaren Fall nach langen Verhandlungen einem Bußgeld in Höhe von rund 2,6 Milliarden Dollar zugestimmt, nachdem zunächst 15 Milliarden Dollar gefordert worden waren. Diese Summe galt bisher als möglicher Vergleichsmaßstab für die Deutsche Bank. In der Vergangenheit haben US-Banken wie JP Morgan und Bank of America in ähnlichen Fällen bereits zweistellige Milliardenbeträge gezahlt. Allerdings sind diese Banken ungleich größer, ertragsstärker und besser kapitalisiert als die Deutsche Bank. Diese Strafen waren überwiegend Folge einer fahrlässig großzügigen Kreditvergabe vor der Finanzkrise 2008, wobei die Kredite anschließend verbrieft und an Investoren verkauft wurden.

Die Deutsche Bank hat 5,5 Milliarden Euro für Rechtskosten zurückgestellt, wobei die Verteilung auf einzelne Problemfelder nicht aufgeschlüsselt ist.