Warum die USA so hohe Bußgelder verlangen

Es steht ein hoher Preis darauf, im größten und lukrativsten Markt der Welt mitzumischen. Er beinhaltet, sich bedingungslos und in vollem Umfang den dort herrschenden Auffassungen zu unterwerfen - auch den amerikanischen Dimensionen bei der Verhängung von Strafen.

Kein Land greift so großzügig zu und verhängt so hohe Bußgelder wie die USA. Das trifft die schwächer kapitalisierten europäischen Geldhäuser härter als die US-Banken, die meist besser verdienen und dickere Finanzpolster haben. Das trifft auch den VW-Konzern. Zu den Bußen kommen in der Regel noch hohe Summen für Schadenersatz hinzu. Finanzkonzerne mussten nach einer Auswertung von Keefe, Bruyette & Woods seit 2009 in über 200 Verfahren insgesamt mehr als 230 Milliarden Dollar zahlen.

Im Streit mit den Schweizer Banken zeigten US-Senatoren blankes Unverständnis, dass die Banker nicht bereit waren, Namen von Kunden herauszurücken. Der Hinweis, dass dies nach Schweizer Recht verboten war, ließ sie kalt. „Wer in Amerika Geschäfte macht, muss sich an amerikanisches Recht halten“, sagten die Senatoren, darunter der bekannte Politiker John McCain, dem damaligen Chef der Credit Suisse, dem Amerikaner Brady Dougan. Und das galt auch für Geschäfte, die Amerikaner in der Schweiz mit der Bank abgeschlossen hatten.

Der Hinweis Dougans, dass ihm in der Schweiz eine Gefängnis-Strafe droht, wenn er Geheimnisse ausplaudert, löste bei den Senatoren nur Kopfschütteln aus. Die Bank musste 2014 wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung 2,6 Milliarden Dollar Strafe zahlen und sich schuldig bekennen.

Ein US-Richter hatte im Streit amerikanischer Gläubiger mit der Regierung in Argentinien angeordnet, dass die Citibank in Argentinien gegen lokales Recht verstoßen sollte. Das kostete den Chef der argentinischen Tochtergesellschaft den Job.

Die französische Großbank BNP Paribas musste eine Rekordstrafe von knapp neun Milliarden Dollar zahlen, weil sie gegen amerikanische Handelssanktionen verstoßen hatte. Diese Sanktionen betrafen Staaten wie den Iran und Sudan. Es half dem damaligen Bank-Präsidenten Baudouin Prot nichts, dass die betreffenden Geschäfte nach europäischem Recht erlaubt waren.

Hinzu kommt: Auch bei der Anwendung internationaler Regeln für die Bankbranche gilt de facto der Grundsatz, dass die USA sie nur so weit und in der Weise umsetzen, wie sie nach eigenem Verständnis für die USA passen. Daraus machen die Amerikaner keinen Hehl.

Sie haben ausländische Geldhäuser wie die Deutsche Bank zudem gezwungen, ihr US-Geschäft in eigenen Holdings zu bündeln, die von der Aufsicht dann wie eigenständige Banken behandelt werden. Das heißt: Diese Holdings müssen so mit Kapital und Liquidität ausgerüstet werden, als hätten sie keine Konzernmutter als Rückhalt. Vergleichbare Regelungen gibt es umgekehrt nicht.

Die Amerikaner sind stolz darauf, die ergiebigsten Kapitalmärkte zu haben. Damit hängt zusammen, dass der Dollar die weltweit wichtigste Währung ist. Beides zusammen gibt den Amerikanern die Stärke, ihren Spielregeln weltweit Gültigkeit zu verschaffen.