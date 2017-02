Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sechs Prozent mehr Spargelder eingesammelt

Der Ausbau des Firmenkundengeschäfts kommt seinem Haus gelegen. Denn viele Sparer haben der Direktbank ihr Vermögen anvertraut. Und obwohl die Bank nicht mehr so offensiv um neue Sparguthaben warb, kommen weitere Einlagen dazu. Beim Institut liegen circa 123 Milliarden Euro an Spargeldern – sechs Prozent mehr als im Vorjahr.

Durch die Vergabe von Firmenkrediten lässt sich dieses Geld für die Bank gewinnbringend einsetzen – bei der Europäischen Zentralbank werden dagegen Strafzinsen fällig. „Ohne das Wachstum im Firmenkundengeschäft könnten wir im Privatkundengeschäft nicht verantwortungsvoll wachsen“, erklärte Boekhout.

Dabei muss die ING-Diba aber auch ihre Kapitalquote im Blick halten. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III fiel 2016 mit 13,2 Prozent um 1,7 Prozentpunkte geringer aus als im Vorjahr. Boekhout und sein Finanzchef sehen das aber relativ gelassen. Man liege noch weit über den Anforderungen der Aufsicht.

Mit insgesamt 8,8 Millionen Kunden sieht sich die ING-Diba nach Kundenzahl als drittgrößte Bank in Deutschland. „Wir waren einst die kleine Direktbank. Heute ist die ING-Diba die drittgrößte Bank Deutschlands“, sagte Boekhout stolz. Um einen Euro Ertrag zu machen, muss die Diba nur 40 Cent investieren.

Als Direktbank kommt sie dabei ohne kostspieliges Filialnetz aus. Während etwa die Commerzbank an ihren rund 1000 Filialen festhalten will, teilte Bankchef Boekhout gegen die Filialbanken nochmal kräftig aus: „Filialen sind eine Last, nicht eine Lust“.