 Dodd-Frank-Gesetz vor dem Aus: Die neue Freiheit der Banken

Goldman Sachs Donald Trump versucht, die Deregulierung der Finanzbranche anzuschieben. (Foto: dpa)

New York/WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat mit einer Anordnung die strengeren Regelungen für die US-Finanzindustrie aus der Zeit der Finanzkrise in Frage gestellt. Eine am Freitag im Weißen Haus in Washington unterzeichnete Anordnung fordert die zuständigen Behörden auf, die entsprechenden Regelungen – erlassen von der Regierung seines Vorgängers Barack Obama – unter die Lupe zu nehmen.

Donald Trump versucht, die Deregulierung der Finanzbranche anzuschieben. Er hatte immer wieder versichert, er werde das so genannte Dodd-Frank-Gesetz zurücknehmen, das nach der Finanzkrise erlassen wurde. Es soll verhindern, dass sich eine derartige Krise wiederholen kann. Nach dem Startschuss kann es aber noch eine Weile dauern, bis die neuen Regelungen gefunden und umgesetzt sind. Einige Punkte sind aber jetzt zumindest in Umrissen erkennbar, wenn man Äußerungen aus Trumps Beraterkreis und von Experten folgt.

Einmal wird es Abstriche beim Schutz der Konsumenten geben. Beschlossen ist offenbar bereits, die Verschärfung der Auflagen für Finanzberater wieder zurückzunehmen. Das Arbeitsministerium hatte, in seiner Verantwortung für die Pensionspläne von Beschäftigten, gefordert, dass Berater künftig eindeutig im besten Interesse der Kunden arbeiten müssen. Das hatte vor allem freien Finanzberatern, die von Provisionen leben, große Sorgen bereitet. Zu berücksichtigen ist dabei, dass selbst bei guten Absichten leicht ein Verstoß gegen derartige Vorschriften passieren und unter Umständen kostspielige Schadenersatzprozesse nach sich ziehen kann.

Wie Rechtsanwalt Scott Pearson von der Kanzlei Ballard Spahr in Philadelphia erläutert, gibt es zudem eine Vielzahl von Vorschriften des nach der Finanzkrise neu geschaffenen Büros für Konsumentenschutz, die für die Banken eine erhebliche Belastung bedeuten. So müssen die Geldhäuser sehr deutlich auf Probleme bei der Vergabe von Krediten hinweisen. „Im Endeffekt werden die Banken gezwungen, die Kunden vor ihren eigenen Produkten zu warnen“, sagt der Anwalt.

Diese Regeln erlässt die Behörde nach eigenem Ermessen und behält sich vor, einzugreifen, wenn sie Schäden für die Kunden befürchtet. Weil es sich um eine unabhängige Behörde handelt, ist sie zunächst nicht an die Weisungen der Regierung gebunden. „Laut Gesetz kann Trump den Behördenchef nicht ohne wichtigen Grund vor Ablauf der Amtszeit austauschen, aber es läuft ein Prozess zu der Frage, ob dieses Gesetz verfassungsgemäß ist“, erläutert der Anwalt.

Klar ist jedenfalls, dass die neue Regierung den Konsumentenschutz als übertrieben ansieht und abbauen möchte. Deutlich wurde außerdem bereits, dass es Änderungen bei der so genannten Volcker-Rule geben wird, die Banken verbietet, mit dem Geld ihrer Kunden risikoreiche Geschäfte zu betreiben. Der künftige Finanzminister Steve Mnuchin hat sich in dieser Richtung geäußert, wobei die Details aber unklar bleiben. Später sagte er auch, er sei nicht dafür, dass die Banken wieder spekulieren.

Relativ deutlich und weitgehend im Einklang mit seinen eigenen früheren Äußerungen hat sich dagegen Gary Cohn, der vor kurzem von Goldman Sachs als Berater in die Regierung wechselte, in einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ geäußert.

Danach ist nicht zu erwarten, dass die Anforderungen an Kapital und Liquidität der Banken gesenkt werden. Die Branche hat die gesetzlichen Vorgaben nach Dodd-Frank längst erfüllt und fühlt sich auch stärker als die europäische Konkurrenz, die zum Teil noch schwächer kapitalisiert ist.

Eigentlich, und so hatte Cohn sich früher schon geäußert, ist es auch im Sinne der Branche, international möglichst einheitliche Regeln zu bekommen. Die Frage ist nur, inwieweit die neue Regierung bereit ist, mit anderen Regierungen zu kooperieren.