 Europäische Großbanken: Santander und Intesa trennen sich von Fondsplattform

Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo machte im vergangenen Jahr ein großes Plus. (Foto: Reuters)

Madrid/MailandItaliens größte Filialbank Intesa Sanpaolo und die spanische Großbank Santander stoßen ihre gemeinsame Fondsplattform Allfunds Bank ab. Die Anteile erwerben der US-Übernahmefonds Hellman & Friedman sowie der Staatsfonds GIC in Singapur, wie die Geldhäuser am Dienstag mitteilten. Die in Madrid ansässige Allfunds Bank verwaltet den Angaben zufolge Vermögen im Wert von mehr als 200 Milliarden Euro. Die Italiener erhalten für ihre 50-Prozent-Beteiligung 900 Millionen Euro, die Spanier verkaufen einen 25-Prozent-Anteil für 470 Millionen Euro. Medienberichten zufolge hatten auch andere private Beteiligungsfonds Interesse gezeigt.