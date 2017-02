 Finanzmarkt-Deregulierung: Banker und Gewerkschafter vereint gegen Trump

Fuß der George-Washington-Statue vor der New Yorker Börse Während die Wall Street auf weniger Regeln hofft, fürchten Kritiker eine neue Finanzkrise. (Foto: AFP)

Die von Donald Trump geplante Deregulierung der Wall Street ist für viele US-amerikanische Großbanken eine gute Nachricht – verspricht sie doch steigende Gewinne und das Abschütteln lästiger Fesseln. Dank steigender Aktienkurse könnten davon auch Anleger profitieren. In Europa, speziell in Deutschland, aber wächst die Kritik an dem Vorhaben. Und die eint sogar üblicherweise in Abneigung verbundene Beobachter.

So warnte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Michael Kemmer, am Montag vor einem Wettlauf um die laxesten Vorschriften. Die deutschen Privatbanken befürchten Nachteile für die Branche in Europa durch die geplante Lockerung der Regulierung von US-Kreditinstituten. „Die Stabilität des globalen Finanzsystems kann nur eine international abgestimmte Regulierung gewährleisten“, sagt Kemmer. Das sei die Lehre aus der Finanzkrise. Sonst seien „transatlantische Wettbewerbsverzerrungen vor allem zulasten Europas nicht auszuschließen“.

Trumps bisherige präsidiale Anordnungen und was sie bedeuten Obamacare Die Gliederungen der Regierung werden angewiesen, die wirtschaftlichen Lasten durch Obamacare zu minimieren. Obamacare soll de facto abgeschafft werden. In welchem Zeitraum oder wie, lässt Trump aber offen. Er setzt eine Art ideellen Rahmen.

Einwanderung Mehrere Erlasse sehen den Bau einer Mauer zu Mexiko vor, nehmen Flüchtlinge schützende Städte ins Visier und wollen Arrestzentren ebenso ausbauen wie die Zahl der Grenzschützer. Illegale, straffällig gewordene Einwanderer sollen sofort deportiert werden. Generelle Verhärtung der Linie gegenüber Einwanderern.

Handel Die USA verabschieden sich aus den weiteren Verhandlungen des transpazifischen Handelsabkommens TPP. Die Anordnung ist aber eher Show, denn der Ausstieg war angekündigt und das Abkommen in den USA nicht ratifiziert. Möglicher Profiteur des US-Ausstiegs ist China.

Pipelines Ein von Kanada kommendes Ölrohr soll ebenso weitergebaut werden wie ein Projekt in North Dakota. Beide sind milliardenschwer. Die Pipelines sind nicht nur aus Umweltgründen sehr umstritten. Es gab bereits viel Protest, Trump sticht in ein Wespennest. An dem Projekt in North Dakota beteiligte sich Trump als Unternehmer. Offen: Wann und wie und mit welcher Route weitergebaut wird.

Umwelt Regulierungen werden abgebaut. Umweltbedenken sollen als wichtig deklarierten Infrastrukturprojekte künftig nicht mehr im Weg stehen. Herstellungsprozesse sollen schneller genehmigt werden.

Abtreibung Ausländische Organisationen bekommen nur noch Entwicklungshilfe, wenn sie keine Abtreibungsberatung anbieten oder Abtreibungsempfehlungen aussprechen. Die Regelung wird seit 1984 jeweils im Wechsel von republikanischen Präsidenten eingesetzt und von demokratischen Präsidenten wieder aufgehoben. Für Republikaner eine wichtige Botschaft an streng christlich-religiöse Wählerschichten.

Einstellungsstopp Bundesbehörden und Ministerien dürfen niemanden mehr einstellen. Ausgenommen ist das Militär. Trump will den Regierungsapparat, den er als aufgebläht empfindet, radikal reduzieren. Der Geltungsbereich des Erlasses ist nicht deutlich, etwa für Zivilangestellte des Militärs. Außerdem könnten durch Subunternehmer die Kosten steigen.

Nicht nur die Privatbanken kritisieren die Pläne. Auch das gewerkschaftsnahe Forschungsinstitut IMK warnt angesichts der von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Deregulierung vor Risiken für Deutschland. Trump vernachlässige die von unzureichend beaufsichtigten Finanzmärkten ausgehenden Risiken „sträflich“, sagt IMK-Direktor Gustav Horn. „Dies kann durch die weltweite Verknüpfung der Märkte letztlich auch die europäischen und deutschen Steuerzahler viel Geld kosten, wenn die Risiken relevant werden.“

US-Präsident Trump hatte am Freitag einen Erlass unterzeichnet, wonach die Wall-Street-Reformen (Dodd-Frank-Gesetz) überprüft werden sollen. Das Gesetzeswerk von 2010 war als Lehre aus der Finanzkrise von 2008 aufgelegt worden. Damals wurden Banken weltweit mit Hilfe von Steuermilliarden und Liquiditätsgarantien vor dem Kollaps gerettet. Kern der Reform war ein weitgehendes Verbot des Eigenhandels der Banken. Trump hatte im Wahlkampf wiederholt kritisiert, Dodd-Frank gebe der Finanzaufsicht so viel Macht, dass die US-Banken nicht richtig funktionierten und Geld verleihen könnten.

Aus Sicht des IMK gibt es in den USA derzeit aber keine Engpässe bei der Kreditversorgung. Horn bezeichnete die Pläne Trumps daher als beunruhigend: „Der US-Präsident scheint zu glauben, dass die Finanzmärkte in sich stabil sind und man sie von Fesseln befreien muss, statt ihnen Fesseln anzulegen.“ Sie seien jedoch immer dann „krisenträchtig“, wenn die Regulierung nicht stimme und die Risikovorsorge zu gering sei.